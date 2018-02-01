СБУ и прокуратура обвинили майнеров в финансировании "ДНР" и "ЛНР"

Силовики изъяли устройства для майнинга криптовалюты в Киеве, области и Черкассах.

Фото: flickrSSU
Фото: flickrSSU
Фото: flickrSSU
Фото: flickrSSU
Фото: flickrSSU
Фото: flickrSSU
Фото: flickrSSU

Служба безопасности Украины и Главная военная прокуратура провели обыски на "фермах" по майнингу криптовалют в Киеве, Киевской области и Черкассах. Правоохранители утверждают, что майнеры финансировали "ДНР" и "ЛНР".

Об этом на совместном брифинге с начальником департамента информбезопасности СБУ Александром Климчуком заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

По его словам, при обысках на ПАО "Квазар" в Киеве было изъято оборудование для 400 ферм.

Матиос добавил, что в Черкассах майнеры несанкционированно подключились к электросетям и расходовали электричества на 800 тыс гривен в месяц.

Общая стоимость изъятого оборудования - более 4 млн долларов.

После конвертации криптовалют доход через электронные кошельки QIWI и "Яндекс.Деньги" направлялся в "ЛНР" и "ДНР" "именно для закупки военной экипировки, снаряжения, оружия и боеприпасов", заявил Матиос.

Организатор схемы установлен, но не задержаны, его ищут.

Начальник департамента информбезопасности СБУ Александр Климчук заявил, что благодаря майнингу криптовалют "ДНР" и "ЛНР" получили большие деньги. По его словам, на контролируемых сепаратистами территориях тоже есть места генерации криптовалюты.

Как сообщается на сайте СБУ, "фермы" организовала группа граждан РоSSии и Украины. Доход направлялся на финансирование боевиков и поддержку ряда антиукраинских сайтов.

Оборудование для майнинга доставлялось из РоSSии.

СБУ утверждает, что имеет доказательства, подтверждающие финансирование "ДНР" и "ЛНР".

Напомним, накануне таможня изъяла в "Борисполе" 200 устройств для майнинга криптовалюты.


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