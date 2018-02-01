Прокуратура запретила стройку на горе Юрковица в Киеве

Участнику схемы предъявлено подозрение.

Киевская местная прокуратура сообщила о подозрении участнику схемы по самовольному строительству на земельном участке по ул. Отто Шмидта на горе Юрковица, расположенном в пределах памятника национального значения.

56-летний киевлянин использовал поддельное решение одного из районных судов Киева и с привлечением подставных лиц зарегистрировал право собственности на дом, якобы расположенный на этом участке.

"Достоверно зная, что на указанной земле жилой дом отсутствует, злоумышленник совершил на спорном участке самовольное строительство", - сообщается в фейсбуке прокуратуры Киева .

Кроме того, местная прокуратура подала исковое заявление об освобождении самовольно занятого земельного участка и возвращении его в пользование территориальной общине. Иск находится на рассмотрении Шевченковского районного суда Киева .

По ходатайству прокуратуры на спорный земельный участок наложен арест. Также по инициативе прокуратуры Киевским городским советом остановлена процедура его приватизации.

Судя по всему, речь идет о строительстве двух многоэтажных домов по ул. Отто Шмидта, 9 и 11. Проект застройщика Петра Сусленского изначально рекламировался как жилой комплекс "Соборный", позже его переименовали в ЖК "Cosmos".