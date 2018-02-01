Прокуратура запретила стройку на горе Юрковица в Киеве

Участнику схемы предъявлено подозрение.

Прокуратура запретила стройку на горе Юрковица в Киеве

Киевская местная прокуратура сообщила о подозрении участнику схемы по самовольному строительству на земельном участке по ул. Отто Шмидта на горе Юрковица, расположенном в пределах памятника национального значения.

56-летний киевлянин использовал поддельное решение одного из районных судов Киева и с привлечением подставных лиц зарегистрировал право собственности на дом, якобы расположенный на этом участке.

"Достоверно зная, что на указанной земле жилой дом отсутствует, злоумышленник совершил на спорном участке самовольное строительство", - сообщается в фейсбуке прокуратуры Киева.

Кроме того, местная прокуратура подала исковое заявление об освобождении самовольно занятого земельного участка и возвращении его в пользование территориальной общине. Иск находится на рассмотрении Шевченковского районного суда Киева.

По ходатайству прокуратуры на спорный земельный участок наложен арест. Также по инициативе прокуратуры Киевским городским советом остановлена процедура его приватизации.

Судя по всему, речь идет о строительстве двух многоэтажных домов по ул. Отто Шмидта, 9 и 11. Проект застройщика Петра Сусленского изначально рекламировался как жилой комплекс "Соборный", позже его переименовали в ЖК "Cosmos".


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