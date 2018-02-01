У Фонда гарантирования вкладов украли 113 га земли на Оболони
Ущерб государству оценивается в 3,5 млрд гривен.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц сообщил о краже 113,5 га земли на киевской Оболони стоимостью 3,7 млрд гривен, которые находились на балансе закрытого Родовид Банка и были одним из самых ликвидных активов банка.
Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, земля является вещественным доказательством в одном из уголовных производств СБУ и находилась под арестом.
В декабре землю продали на фальшивом аукционе исполнительной службы Оболонского района. Ее покупателем выступила кипрская фирма после чего участок еще трижды сменил собственника.
Фонд гарантирования вкладов обратился в Генпрокуратуру, благодаря чему 19 января земучасток арестовали еще раз, и в Комиссию по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации. Этот орган Минюста помогает возвращать незаконно отчужденное имущество жертвам рейдерских атак. Однако до сих пор он не назначил дату рассмотрения жалобы Фонда.
ФГВФЛ обещает и дальше принимать меры для возвращения земли в собственность госбанка.
Напомним, что с конца декабря 2017 года Родовид Банк находится в процессе ликвидации. Ею занимается Фонд гарантирования вкладов.
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