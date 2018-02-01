«Рідна» фірма Миримського-Мукерії стягуватиме борги для комунальників Чорноморська за 900 тисяч

КП «Чорноморськтеплоенерго» Чорноморської міської ради Одеської області 13 грудня уклало угоду з ТОВ «Служба стягнення заборгованості» про колекторські послуги на 900 тис грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

На строк до червня 2018 р. замовили послуги, спрямовані на зменшення та/або погашення заборгованості за спожиті послуги. Комунальники не оприлюднили договір, оскільки закупівля менша від порогу в 1,00 млн грн. Деталі замовлення невідомі, в тому числі методи впливу на боржників та умови доступу виконавця до їхніх персональних даних.

Засновником столичної «Служби стягнення заборгованості» є киянин Анатолій Сак, а незмінним директором від створення – Сергій Лось. Сак також володіє ТОВ «Підмога», а Лось зі Старобільська Луганської області – ТОВ «Юридична компанія «ССЗ».

До 2011 р. «Служба стягнення заборгованості» належала Дмитру Миримському – брату Льва Миримського, колишнього депутата ВР АР Крим та екс-нардепа від партії «Союз» по округу в Криму.

До 2009 р. власником «Служби стягнення заборгованості» був Михайло Мукерія. У 2015 р. пов’язані з ним фірми ТОВ «Юг-Центр» і ТОВ «Транспортне підприємство Укравтосервіс» розіграли тендер КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м.Києва» щодо послуг кол-центру на 2,03 млн грн.

Мукерія має розгалужену мережу бізнес-зв’язків. Зокрема був засновником фірми «Ректан», яка отримала підрядів ЧАЕС і Мінсоцполітики часів Тігіпка щодо послуг харчування на 100,59 млн грн. Також Мукерія є партнером по ТОВ «Грандвуд Інвест» Олексія Чеботарьова, тіньового бізнесмена, який контролював нелегальний ринок спирту в часи президентства Януковича, якого називали одним з організаторів провокацій у перші дні Євромайдану. Крім того, Михайло Мукерія має спільну фірму ТОВ «Ланд» з Інною Лойфенфельд, донька екс-депутата Київської міської ради Олександра Лойфенфельда. Також Мукерія є співзасновником обслуговуючого житлового кооперативу «Нова» разом з Вікторією Миримською, дружиною згаданого Льва Миримського. У 2012 ро. Мукерія представляв в окружній виборчій комісії партію «Союз», головою якої є Лев Миримський.

Також Мукерія, прописаний у Старобільську на Луганщині, певний час співволодів ТОВ «Держзакупівлі.онлайн». Ця фірма є оператором авторизованого однойменного майданчика для проведення торгів у системі «Прозорро».


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