Київраді запропонують узаконити землю, де рідна фірма екс-депутата зводить житлові будинки
На сесії Київської міської ради депутатам запропонують змінити цільове призначання земельної ділянки ПП «Аглайс», яка знаходиться на перетині вулиць Радистів та Бобринецької у Деснянському районі Києва. Про це йдеться в проекті рішення Київради.
У 2007 році Київська міська рада передала в оренду приватному підприємству «Аглайс» земельну ділянку площею 1,36 кв м (кадастровий номер 8000000000:62:264:0029) для будівництва, експлуатації та обслуговування центру дозвілля на 15 років.
У пояснювальній записці до проекту рішення щодо зміни цільового призначення ділянки ПП «Аглайс» йдеться, що згідно з договором про спільну діяльність та декларацією про початок виконання будівельних робіт ведеться будівництво житлових будинків III категорії складності. Тобто не зводиться центр дозвілля, відповідне порушено цільове призначення.
Водночас, у проекті рішення пропонується внести зміни до договору оренди від 2007 року і слова «для будівництва, експлуатації та обслуговування центру дозвілля» замінити словами «для будівництва, експлуатації та обслуговування багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями та паркінгом», а слова та цифри «15 років» замінити на «9 місяців».
Наразі засновником та керівником ПП «Аглайс» вказано Владислава Мусієнка. Втім, до початку 2018 року у підприємства були інші власники та директор. У 2002-2017 роках засновниками «Аглайс» були Микола Андрійович Легеза та Микола Миколайович Легеза, який протягом цього часу керував приватним підприємством.
Микола Андрійович Легеза –
Після Київради Микола Андрійович Легеза працював начальником відділу нерухомого майна та реалізації Чорнобильських будівельних програм Департаменту ресурсного забезпечення та підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2012 року.
Миколі Миколайовичу Легезі належить ТОВ «Мільті-шина». Він також є співвласником ТОВ «Фіаніт».
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Финансы
01.02.2018 11:54