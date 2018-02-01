Київраді запропонують узаконити землю, де рідна фірма екс-депутата зводить житлові будинки

На сесії Київської міської ради депутатам запропонують змінити цільове призначання земельної ділянки ПП «Аглайс», яка знаходиться на перетині вулиць Радистів та Бобринецької у Деснянському районі Києва. Про це йдеться в проекті рішення Київради.

У 2007 році Київська міська рада передала в оренду приватному підприємству «Аглайс» земельну ділянку площею 1,36 кв м (кадастровий номер 8000000000:62:264:0029) для будівництва, експлуатації та обслуговування центру дозвілля на 15 років.

У пояснювальній записці до проекту рішення щодо зміни цільового призначення ділянки ПП «Аглайс» йдеться, що згідно з договором про спільну діяльність та декларацією про початок виконання будівельних робіт ведеться будівництво житлових будинків III категорії складності. Тобто не зводиться центр дозвілля, відповідне порушено цільове призначення.

Водночас, у проекті рішення пропонується внести зміни до договору оренди від 2007 року і слова «для будівництва, експлуатації та обслуговування центру дозвілля» замінити словами «для будівництва, експлуатації та обслуговування багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями та паркінгом», а слова та цифри «15 років» замінити на «9 місяців».

Наразі засновником та керівником ПП «Аглайс» вказано Владислава Мусієнка. Втім, до початку 2018 року у підприємства були інші власники та директор. У 2002-2017 роках засновниками «Аглайс» були Микола Андрійович Легеза та Микола Миколайович Легеза, який протягом цього часу керував приватним підприємством.

Микола Андрійович Легеза – екс-депутат Київради (1996-2006). Його кандидатуру на виборах підтримував блок «Єдність» Олександра Омельченка. З 1999 року Легеза обіймав посаду начальника відділу з питань містобудування та землекористування у Київраді. Пізніше був у складі постійної комісії Київради з питань землекористування.

Після Київради Микола Андрійович Легеза працював начальником відділу нерухомого майна та реалізації Чорнобильських будівельних програм Департаменту ресурсного забезпечення та підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Миколі Миколайовичу Легезі належить ТОВ «Мільті-шина». Він також є співвласником ТОВ «Фіаніт».