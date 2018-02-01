Київраді запропонують узаконити землю, де рідна фірма екс-депутата зводить житлові будинки

На сесії Київської міської ради депутатам запропонують змінити цільове призначання земельної ділянки ПП «Аглайс», яка знаходиться на перетині вулиць Радистів та Бобринецької у Деснянському районі Києва. Про це йдеться в проекті рішення Київради.

У 2007 році Київська міська рада передала в оренду приватному підприємству «Аглайс» земельну ділянку площею 1,36 кв м (кадастровий номер 8000000000:62:264:0029) для будівництва, експлуатації та обслуговування центру дозвілля на 15 років.

Київраді запропонують узаконити землю, де рідна фірма екс-депутата зводить житлові будинки

У пояснювальній записці до проекту рішення щодо зміни цільового призначення ділянки ПП «Аглайс» йдеться, що згідно з договором про спільну діяльність та декларацією про початок виконання будівельних робіт ведеться будівництво житлових будинків III категорії складності. Тобто не зводиться центр дозвілля, відповідне порушено цільове призначення.

Водночас, у проекті рішення пропонується внести зміни до договору оренди від 2007 року і слова «для будівництва, експлуатації та обслуговування центру дозвілля» замінити словами «для будівництва, експлуатації та обслуговування багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями та паркінгом», а слова та цифри «15 років» замінити на «9 місяців».

Наразі засновником та керівником ПП «Аглайс» вказано Владислава Мусієнка. Втім, до початку 2018 року у підприємства були інші власники та директор. У 2002-2017 роках засновниками «Аглайс» були Микола Андрійович Легеза та Микола Миколайович Легеза, який протягом цього часу керував приватним підприємством.

Микола Андрійович Легеза – екс-депутат Київради (1996-2006). Його кандидатуру на виборах підтримував блок «Єдність» Олександра Омельченка. З 1999 року Легеза обіймав посаду начальника відділу з питань містобудування та землекористування у Київраді. Пізніше був у складі постійної комісії Київради з питань землекористування.

Після Київради Микола Андрійович Легеза працював начальником відділу нерухомого майна та реалізації Чорнобильських будівельних програм Департаменту ресурсного забезпечення та підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Миколі Миколайовичу Легезі належить ТОВ «Мільті-шина». Він також є співвласником ТОВ «Фіаніт».


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Рейдеры нашли долгоиграющую схему по отъему домов и земли у украинцевРейдеры нашли долгоиграющую схему по отъему домов и земли у украинцев
Суд постановил вернуть одесскому бизнесмену Альперину 21 млн гривенСуд постановил вернуть одесскому бизнесмену Альперину 21 млн гривен
СБУ и прокуратура обвинили майнеров в финансировании "ДНР" и "ЛНР"СБУ и прокуратура обвинили майнеров в финансировании "ДНР" и "ЛНР"
Лукашенко отменил "налог на тунеядцев", но обязал их платить за все госуслугиЛукашенко отменил "налог на тунеядцев", но обязал их платить за все госуслуги
РоSSийский газ доставили в США несмотря на санкцииРоSSийский газ доставили в США несмотря на санкции
Блок рекламы


Похожие новости
«Рідна» фірма Миримського-Мукерії стягуватиме борги для комунальників Чорноморська за 900 тисяч
Міськрада Запоріжжя збирається узаконити частину землі, яку церква віддала під будівництво супермаркетуМіськрада Запоріжжя збирається узаконити частину землі, яку церква віддала під будівництво супермаркету
Прокуратура намагається відібрати у депутатів Українки землю, на якій вони замість дитсадка планують висоткуПрокуратура намагається відібрати у депутатів Українки землю, на якій вони замість дитсадка планують висотку
Суд визнав, що сім’я нардепа-«порошенківця» самовільно захопила землю біля озера у ФранківськуСуд визнав, що сім’я нардепа-«порошенківця» самовільно захопила землю біля озера у Франківську
Чиновниця задекларувала 1 гривню доходу чоловіка, чия фірма виграла тендерів на 3 мільйона
Протеже Кононенка отримав долю у фірмах екс-директора Миколаївського портуПротеже Кононенка отримав долю у фірмах екс-директора Миколаївського порту
Прокуратура не змогла повернути Києву землю, яка в 36 разів перевищує розташований на ній склад велосипедівПрокуратура не змогла повернути Києву землю, яка в 36 разів перевищує розташований на ній склад велосипедів
Фірма з карною справою доглядатиме дороги Тернопільщини за чверть мільярда
Комунальники Франківська намагаються через суд узаконити тінізацію тарифу на прибирання територій
Киевский городской совет планирует увеличить паевой взнос за землю для застройщиков до 4%Киевский городской совет планирует увеличить паевой взнос за землю для застройщиков до 4%
Последние новости
Подгружаем последние новости