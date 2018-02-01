Amazon стал самым дорогим брендом мира, обогнав Google и Apple

Компания Amazon заняла первое место в глобальном рейтинге самых ценных брендов Global 500 по версии Brand Finance. Стоимость бренда Amazon за год выросла на 42% до $150,8 млрд.

Google сместился с первой позиции рейтинга, которую занимал в 2017 году, на третью, продемонстрировав медленный рост стоимости бренда – на 10% до $120,9 млрд.

Аналитики Brand Finance отмечают, что Google является чемпионом по поиску в интернете, лидирующей облачной и операционной системой, однако, как и Apple, фокусируется на конкретных нишах. Это сдерживает потенциал роста бренда, ведь успехи Google в других областях, автомобильном секторе и смартфонах, по-прежнему невелики.

Apple осталась на втором месте в рейтинге, показав рост стоимости бренда на 37% до 146,3 млрд после падения на 27% в 2017 году. Несмотря на это, его будущее выглядит мрачным из-за слабого спроса на iPhone X.

В десятку самых дорогих брендов мира вошли также Samsung ($92,289 млрд), Facebook ($89,684 млрд), AT&T ($82,422 млрд), Microsoft ($81,163 млрд), Verizon ($62,826 млрд), Walmart ($61,48 млрд) и ICBC ($59,189 млрд). Все они присутствовали в топ-10 и в прошлом году, однако занимали несколько иные места — сильнее других улучшил свои позиции Facebook (бренд подорожал на 45% и поднялся с 9-го на 5-е место), по две позиции потеряли AT&T и Microsoft.

В отчете Brand Finance говорится, что рейтинг 2018 года стал первым в истории, в котором все пять первых мест заняли представители сферы IT — Amazon, Apple, Google, Samsung и Facebook. Общая стоимость всех включенных в рейтинг IT-брендов оценивается экспертами Brand Finance в $1,35 трлн или 23% от стоимости всех попавших в топ-500 брендов.




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