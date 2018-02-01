Главу набсовета "Вернум банка" суд отправил под частичный домашний арест

Наталия Игнатченко подозревается в отмывании средств через подконтрольные предприятия-нерезиденты.

Главу набсовета "Вернум банка" суд отправил под частичный домашний арест
Фото: dpchas.com.ua

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о задержании главы наблюдательного совета "Вернум банка" Наталии Игнатченко по подозрению в отмывании средств преступной организацией бывшего президента Виктора Януковича.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Задержаны также Н.Игнатченко и А.Фролов, которые подозреваются в отмывании через подконтрольные предприятия-нерезиденты средств, полученных членами ОПГ. Сегодня им избирается мера пресечения в виде содержания под стражей или залог в размере 1 млрд грн", - написал Луценко в Фейсбуке.

"Вернум Банк" основан в 2009 году. Его единственным собственником через ООО "Люкс-Инфо" является Наталия Игнатченко.

Согласно данным Нацбанка, по размеру общих активов на 1 апреля 2017 года Вернум Банк занимал 74-е место (360,122 млн грн) среди 90 действовавших в стране банков.

Обновление. Печерский райсуд избрал меру пресечения Наталии Игнатченко. Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что суд отправил главу набсовета "Вернум банка" под частичный домашний арест.

"Печерский райсуд применил председателю наблюдательного совета ОАО "Вернум Банк" Н. Игнатченко, подозреваемой в присвоении вместе с другими участниками ОПГ Януковича средств "Черноморнефтегаза" в сумме млрд грн при закупке "вышек Бойко", меру пресечения в виде частичного домашнего ареста", - написала Сарган в твиттере.

Напомним, в декабре Генпрокуратура сообщила о подозрении четырем должностным лицам ряда коммерческих банков в присвоении более 400 млн грн. Суды избрали им меры пресечения. Речь идет о таких банках-банкротах, как "Таврика" "Пивденкомбанк", "Автокразбанк" "Городской коммерческий банк", "Финростбанк", "Терра Банк", "Дельта Банк", "Киевская русь", "Вернум Банк" и других. Также деньги выводил "Приватбанк".


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