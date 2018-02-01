В 2017 году участились случаи воровства с банковских карт. Мошенники украли 669 млн
По данным департамента Киберполиции, в 2017 году случаи мошенничества с банковскими картами участились на 70% — правоохранители получили 3820 обращений,
Чаще всего человек самостоятельно выводит деньги со своего счета. Рассылая поддельные SMS-сообщения, притворяясь продавцами несуществующих магазинов или сотрудниками финансовых учреждений, злоумышленники получают реквизиты карты. «Средний чек» таких спекуляций в 2017 году увеличился до 2543 грн, что в полтора раза больше показателя 2016 года. «Улучшается» также эффективность интернет-фишинга — несмотря на сокращение количества поддельных сайтов, мошенники заработали на них 159 млн грн против 63 млн в 2016 году.
Инфографика Liga.net
Изменились и схемы воровства в банкоматах. Злоумышленники стали реже пользоваться устройствами, препятствующими выдачу денег (зафиксирован 191 случай), но с удвоенным упором налегли на скимминг, считывая данные магнитной полосы на карте. Службы безопасности банков обнаружили 113 приспособлений для скимминга, хотя в 2016 году нашли только 71.
По заявлению начальника отдела противодействия преступлениям в сфере платежных систем департамента Киберполиции Максима Вольвака, большей части пострадавших вернули деньги: «В результате, нам удалось вернуть жертвам до 65% средств от нанесенного материального ущерба. От социальной инженерии был нанесен ущерб на общую сумму 285 млн грн, из них 50% средств удалось возместить».
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