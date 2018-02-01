Германия позволила строить "Северный поток-2" в ее водах – заявление "Газпрома"
Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода Nord Stream, заявила, что Германия разрешила строительство газопровода «Северный поток-2» в своих территориальных водах.
Об этом сообщается в пресс-релизе компании в среду, передает
«Сегодня компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию морской части газопровода «Северный поток-2″ в территориальных водах Германии и сухопутной части в районе Любмине вблизи Грайфсвальда», — говорится в сообщении.
Компания утверждает, что горное ведомство города Штральзунда выдало официальное разрешение на строительство 55-километрового участка газопровода в соответствии с законом об энергетической промышленности.
В начале ноября 2017 года горное ведомство Штральзунда выдало разрешение на работы в районе континентального шельфа Германии. Это необходимое предварительное условие для выдачи разрешения Федеральным ведомством по вопросам судоходства и гидрографии в немецкой СЭЗ, которое планируется получить в первом квартале 2018 года.
В компании утверждают, что получение разрешений в остальных четырех странах вдоль маршрута газопровода — РоSSии, Финляндии, Швеции и Дании — идет по графику.
«Nord Stream-2 выполнила все требования и ожидает получения разрешения в срок до начала строительства в 2018 году», — говорится в сообщении.
Nord Stream-2 AG — компания, созданная для планирования, строительства и эксплуатации газопровода «Северный поток-2». 51% акций компании принадлежат «Газпрому».
Как известно, проект «Северный поток-2» предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РоSSии через Балтийское море в Германию.
Противники проекта — в том числе Польша, страны Балтии и Дания — утверждают, что «Северный поток-2» увеличит зависимость ЕС от «Газпрома», который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.
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