Неизвестные взломали замки в квартирах, принятых в управление Нацагентства по возврату активов

Полиция открыла уголовное производство по 5 статьям.

Фото: facebook/Агентство з Розшуку та Менеджменту Активів - АРМА

В ночь на 31 января неизвестные замки в квартирах, принятых в управление Нацагентства по возврату коррупционных активов (АРМА), угрожали их жителям расправой и требовали уплатить деньги за проживание.

Об этом сообщается на сайте Нацагентства.

"Владелец Активов, нарушая два постановления следственного судьи об аресте и о передаче в управление Активов, а также нарушение требований ст.100 УПК и ст. 1, 9, 19, 21 Закона о Национальном агентстве, вместе с неизвестными сломали замки в квартирах (помещениях активов), угрожали их жителям расправой и требовали уплатить деньги за проживание в квартирах", - говорится в сообщении.

Об этой ситуации компания-управитель проинформировала Национальное агентство, Генпрокуратуру и Национальную полицию.

Действия владельца Активов и неустановленных лиц зафиксированы следственно-оперативной группой Нацполиции. Возбуждено уголовное производство против владельца Активов по ст.162 (проникновение со взломом), 382 (невыполнение решения суда), 345 (угроза насилия работнику правоохранительного органа), 356 (самоуправство), 187 (разбойное нападение).

"Нацагентство подчеркивает, что решение об аресте Активов запрещает их владельцу распоряжаться ими любым путем, в частности, запрещает передавать активы в арендное пользование третьим лицам, а постановление о передаче Активов в управление Нацагентству означает, что только Нацагентство и управляющий имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться активами - вещественным доказательством, на который наложен арест в уголовном производстве", - говорится в сообщении.