Госдолг Украины в декабре сократился на 0,04%

На конец декабря 2017 года госдолг составил 2 141,67 млрд гривен.

Госдолг Украины в декабре сократился на 0,04%
Фото: Макс Левин

Общий государственный долг Украины в декабре сократился на 0,04%, или на 30 млн долларов, до 76,31 млрд долларов (по состоянию на 31 декабря) по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом говорится в данных Министерства финансов.

Так, госдолг на конец декабря составил 2 141,67 млрд гривен, или 76,31 млрд долларов, против 2 062 млрд гривен, или 76,33 млрд долларов, месяцем ранее.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на 31 декабря составил 1 833,71 млрд гривен (65,33 млрд долларов) против 1 756,10 млрд гривен, или 65,01 млрд долларов месяцем ранее.

При этом прямой внешний долг за месяц вырос на 10 млн долларов до 38,49 млрд долларов, тогда как прямой внутренний долг вырос на 36,81 млрд гривен до 753,59 млрд гривен (26,84 млрд долларов).

Гарантированный государством долг на 31 декабря составил 307,96 млрд гривен, или 10,97 млрд долларов.

Напомним, в 2016 году общий госдолг Украины увеличился с 65,51 до 70,97 млрд долларов. Предельный размер госдолга в госбюджете на 2017 год заложен на уровне 1 823,7 трлн гривен.


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