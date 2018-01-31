Украина вошла в десятку мировых производителей яиц

В прошлом году Украина заняла десятое место в списке крупнейших мировых производителей яиц.

Об этом сообщает Hyser .

В 2017 году производство яиц в мире составило 71,8 миллиона тонн или 1150 миллиардов штук. Из них больше половины (58,5%) было произведено в Азии, 20,8% — в Америке, 15,7% — в Европе, 4,6% — в Африке и 0,4% в Океании.

За 18 лет (с 2000 года) мировое производство яиц выросло на 38,6%. Наибольший прирост этого производства зафиксировали в странах Африки и Океании. Хотя, если брать в целом, то производство данной продукции в этих странах незначительное. Если рассматривать страны-производители отдельно, то больше всего куриных яиц в прошлом году выпустили в Китае – 41,8% от общего количества в мире.

А в последние годы в топ-десятку стран-производителей яиц входит и Украина, но пока занимает только последнее место. Самый высокий процент производства яиц в нашем государстве наблюдался в 2013 году – тогда Украина занимала восьмое место в мировом рейтинге.

Всего на долю 10 ведущих производителей в прошлом году пришлось около 74,7% общемирового производства куриных яиц.