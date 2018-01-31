Луценко сообщил о задержании главы набсовета "Вернум банка"

Наталия Игнатченко подозревается в отмывании средств через подконтрольные предприятия-нерезиденты.

Фото: dpchas.com.ua

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о задержании главы наблюдательного совета "Вернум банка" Наталии Игнатченко по подозрению в отмывании средств преступной организацией бывшего президента Виктора Януковича.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Задержаны также Н.Игнатченко и А.Фролов, которые подозреваются в отмывании через подконтрольные предприятия-нерезиденты средств, полученных членами ОПГ. Сегодня им избирается мера пресечения в виде содержания под стражей или залог в размере 1 млрд грн", - написал Луценко в Фейсбуке.

"Вернум Банк" основан в 2009 году. Его единственным собственником через ООО "Люкс-Инфо" является Наталия Игнатченко.

Согласно данным Нацбанка, по размеру общих активов на 1 апреля 2017 года Вернум Банк занимал 74-е место (360,122 млн грн) среди 90 действовавших в стране банков.

Напомним, в декабре Генпрокуратура сообщила о подозрении четырем должностным лицам ряда коммерческих банков в присвоении более 400 млн грн. Суды избрали им меры пресечения. Речь идет о таких банках-банкротах, как "Таврика" "Пивденкомбанк", "Автокразбанк" "Городской коммерческий банк", "Финростбанк", "Терра Банк", "Дельта Банк", "Киевская русь", "Вернум Банк" и других. Также деньги выводил "Приватбанк".