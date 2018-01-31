Бывший директор DARPA вошел в набсовет "Укроборонпрома"
Энтони Тетер связан с украинской оборонкой с августа 2016 года.
В состав наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" 31 января по квоте Кабмина вошел бывший директор Управления оборонных научно-исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) Энтони Тетер (Anthony J. Tether).
Пресс-служба Минэкономики, которое инициировало это назначение, отмечает, что Тетер возглавлял DARPA при президенте Буше-младшем, а сейчас он является членом нескольких консультативных и совещательных советов и ведущим членом Совета по конкурентоспособности США.
Тетер служил в Вооруженных силах США (военно-морском и оборонном подразделениях), в Офисе национальной политики контроля над наркотиками. Имеет ученые степени бакалавра по электротехнике Политехнического института Ренсселера (Rensselaer Polytechnic Institute, США), магистра и доктора философии по электротехнике Стэнфордского университета (Stanford University, США).
С августа 2016 года Тетер реализовывал управленческие проекты по долгосрочному развитию в оборонно-промышленном комплексе Украины.
Напомним, что в набсовет "Укроборонпрома" также входят ректор КПИ Михаил Згуровский (председатель), глава Госфинмониторинга Игорь Черкасский, генерал-лейтенант запаса Ярослав Скалько.
Набсовет концерна по закону должен состоять из пяти человек, трое из которых назначаются президентом Украины, двое - правительством.
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