Бывший директор DARPA вошел в набсовет "Укроборонпрома"

Энтони Тетер связан с украинской оборонкой с августа 2016 года.

Энтони Тетер Фото: MovieLaLa

В состав наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" 31 января по квоте Кабмина вошел бывший директор Управления оборонных научно-исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) Энтони Тетер (Anthony J. Tether).

Пресс-служба Минэкономики, которое инициировало это назначение, отмечает, что Тетер возглавлял DARPA при президенте Буше-младшем, а сейчас он является членом нескольких консультативных и совещательных советов и ведущим членом Совета по конкурентоспособности США .

Тетер служил в Вооруженных силах США (военно-морском и оборонном подразделениях), в Офисе национальной политики контроля над наркотиками. Имеет ученые степени бакалавра по электротехнике Политехнического института Ренсселера (Rensselaer Polytechnic Institute, США), магистра и доктора философии по электротехнике Стэнфордского университета (Stanford University, США).

С августа 2016 года Тетер реализовывал управленческие проекты по долгосрочному развитию в оборонно-промышленном комплексе Украины.

Напомним, что в набсовет "Укроборонпрома" также входят ректор КПИ Михаил Згуровский (председатель), глава Госфинмониторинга Игорь Черкасский, генерал-лейтенант запаса Ярослав Скалько.

Набсовет концерна по закону должен состоять из пяти человек, трое из которых назначаются президентом Украины, двое - правительством.