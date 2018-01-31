НБУ купил $74 млн на двух аукционах

Регулятор впервые за пять месяце вышел с предложением покупки.

НБУ купил $74 млн на двух аукционах
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины в среду провел два аукциона по покупке валюты и в целом купил 73,9 млн долларов, сообщается на сайте регулятора.

Во время первого аукциона, объемом до $30 млн, Нацбанк удовлетворил одну заявку на соответствующую сумму по курсу 27,8278 грн/$1. Всего на аукцион были поданы 44 заявки на $105,6 млн по курсу от 27,8278 грн/$1 до 28,865 грн/$1.

В ходе второго аукциона НБУ удовлетворил 14 заявок на общую сумму $43,9 млн по курсу до 27,83 грн/$1. На аукцион объемом до $100 млн было подано 17 заявок на $46,5 млн по курсу от 27,815 грн/$1 до 28,82 грн/$1.

В последний раз Нацбанк выходил на рынок с предложением покупки 29 августа 2017 года. Тогда НБУ купил $32,2 млн по курсу до 25,459 грн/$1.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду к 13:00 укрепился до 27,8441 грн/$1 с 28,0088 грн/$1. Торговый оборот к этому времени составил $400,1 млн.


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