Платежный баланс Украины третий год подряд сведен с профицитом

Поступление валюты из-за границы превысило отток на 2,6 млрд долларов.

Платежный баланс Украины третий год подряд сведен с профицитом
Фото: ntv.ru

Профицит сводного платежного баланса Украины по итогам 2017 года вырос до 2,6 млрд долларов по сравнению с 1,3 млрд долларов в 2016 году.

Об этом сообщил Национальный банк Украины.

Дефицит текущего счета составил 3,8 млрд долларов и практически соответствовал уровню предыдущего года (3,5 млрд долларов), несмотря на негативное влияние от прекращения торговли с неконтролируемыми территориями и более низкий урожай сельскохозяйственных культур. Однако расширение дефицита торговли товарами через эти факторы и дальнейшее наращивание инвестиционного импорта было частично компенсировано устойчивым ростом частных переводов и экспорта услуг.

Экспорт товаров вырос на 19% по итогам года и составил 39,9 млрд долларов. Наиболее существенно в 2017 году выросли поставки украинской продукции в страны ЕС - на 32%. Как следствие, страны ЕС стали крупнейшим торговым партнером Украины, и их доля в общем экспорте товаров выросла до 35,4% (по сравнению с 31,9% в 2016 году). Доля РоSSии сократилась до 8,5% (с 9,1% в 2016 году).

Импорт товаров увеличился на 21% в 2017 году и составил 49 млрд долларов. Больше всего за прошлый год вырос импорт товаров из стран ЕС (на 23%) за счет поставок природного газа и продукции машиностроения, а также РоSSии (на 40%) - за счет угля, нефтепродуктов и удобрений.

В торговле услугами наблюдается превышение экспорта над импортом на 2,3 млрд долларов (по сравнению с 1,5 млрд долларов в 2016 году).

Чистый приток капитала по финансовому счету вырос до 6,4 млрд долларов (по сравнению с 4,7 млрд долларов в 2016 году).

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину составил 2,3 млрд долларов в 2017 году.

Завершение большинства программ по рекапитализации банков привело к сокращению объема операций банков по переоформлению долга в уставный капитал до 0,6 млрд долларов по итогам 2017 (2,1 млрд долларов в 2016 году). Без учета таких операций, чистые поступления ПИИ за 2017 выросли на 26% до 1,8 млрд долларов.

Благодаря профициту сводного платежного баланса и получению в апреле очередного транша от МВФ международные резервы увеличились на 21% до 18,8 млрд долларов или 3,6 месяца импорта будущего периода по состоянию на конец 2017 года.

Сальдо платежного баланса отображает соотношение между суммой денежных поступлений, полученных страной из-за границы, и суммой осуществленных ею платежей за рубеж. Он состоит из двух счетов - текущего и финансового. Первый отражает в основном движение товаров и услуг, второй - движение инвестиций и капиталов. Положительное сальдо свидетельствует о том, что поступление валюты из-за границы превышает ее отток.


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