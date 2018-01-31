Латвия, Эстония, Грузия, Мальта и Венгрия выведены из-под "антиофшорного" контроля

Минфин готовит консультации, чтобы закрыть лазейки для вывода средств.

Латвия, Эстония, Грузия, Мальта и Венгрия выведены из-под "антиофшорного" контроля
Фото: Владислав Мусиенко

Кабинет министров Украины в среду сократил список государств, операции с контрагентами которых подлежат контролю в рамках закона о трансфертном ценообразовании. Из него исключены Латвия, Эстония, Грузия, Мальта и Венгрия. При этом правительство собирается провести консультации с этими странами, чтобы закрыть лазейки, позволяющие выводить деньги из Украины под нулевую ставку.

"Предложение сегодня исключить Латвию, Эстонию, Грузию, Мальту. В Венгрии другая ситуация, там прямая норма закона, но можем тоже исключить сейчас и провести в течение двух месяцев переговоры, консультации. Если по результатам этих переговоров мы как государство будем уверены, что наши интересы защищены, то можем вернуться к этому вопросу", - сказал во время заседания министр финансов Александр Данилюк.

Таким образом, общее количество стран в списке антиофшорного контроля сократилось с 84 до 69.

Напомним, что эти государства попали в перечень с 1 января 2018 года.

Расширение перечня связано с изменениями критериев его формирования. В список были отобраны государства и территории, в которых ставка налога на прибыль предприятий на 5 и более процентных пункта ниже, чем в Украине (то есть ниже 13%); государства, с которыми Украина не заключила международные договоры с положениями об обмене информацией; и государства, компетентные органы которых не обеспечивают своевременный и полный обмен налоговой и финансовой информации на запросы государственной фискальной службы.

При рассмотрении критерия по ставке налога на прибыль предприятий, которая на 5 и более п.п. ниже, чем в Украине, была учтена не только основная ставка, но и льготные ставки для отдельных отраслей, территорий, видов деятельности.

Согласно вступившему в силу с 1 сентября 2013 году закону "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о трансфертном ценообразовании", правила ТЦО применяются к контролируемым операциям с резидентами низконалоговых юрисдикций (ставка налога на прибыль в которых ниже украинской ставки на 5 п.п. и более).


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Рейдеры нашли долгоиграющую схему по отъему домов и земли у украинцевРейдеры нашли долгоиграющую схему по отъему домов и земли у украинцев
Суд постановил вернуть одесскому бизнесмену Альперину 21 млн гривенСуд постановил вернуть одесскому бизнесмену Альперину 21 млн гривен
Лукашенко отменил "налог на тунеядцев", но обязал их платить за все госуслугиЛукашенко отменил "налог на тунеядцев", но обязал их платить за все госуслуги
РоSSийский газ доставили в США несмотря на санкцииРоSSийский газ доставили в США несмотря на санкции
Стартап Ring с офисом в Украине оценили почти в $1 млрд
Блок рекламы


Похожие новости
Латвия вручила ноту Украине из-за включения в список офшоровЛатвия вручила ноту Украине из-за включения в список офшоров
Украина может вывести Эстонию и Латвию из-под антиофшорного контроляУкраина может вывести Эстонию и Латвию из-под антиофшорного контроля
Латвия, Эстония, Венгрия попали в список антиофшорного контроляЛатвия, Эстония, Венгрия попали в список антиофшорного контроля
Эстония планирует запустить собственную криптовалютуЭстония планирует запустить собственную криптовалюту
ИСД объявил о потере контроля над Алчевским меткомбинатом и "Алчевсккоксом"ИСД объявил о потере контроля над Алчевским меткомбинатом и "Алчевсккоксом"
Украинцы в коробках из-под конфет пытались вывезти в Польшу 500 тыс. валютыУкраинцы в коробках из-под конфет пытались вывезти в Польшу 500 тыс. валюты
Эстония вошла в тройку самых безналичных стран ЕвропыЭстония вошла в тройку самых безналичных стран Европы
Украине потребуются десятилетия для внедрения в банках процедуры комплаенс-контроляУкраине потребуются десятилетия для внедрения в банках процедуры комплаенс-контроля
Хранилище ЧАЭС оборудуют системой радиационного контроля за 127 млн грн.Хранилище ЧАЭС оборудуют системой радиационного контроля за 127 млн грн.
Украина и Грузия создадут СП для управления паромами «Укрзализныци»Украина и Грузия создадут СП для управления паромами «Укрзализныци»
Последние новости
Подгружаем последние новости