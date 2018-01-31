Латвия, Эстония, Грузия, Мальта и Венгрия выведены из-под "антиофшорного" контроля

Минфин готовит консультации, чтобы закрыть лазейки для вывода средств.

Фото: Владислав Мусиенко

Кабинет министров Украины в среду сократил список государств, операции с контрагентами которых подлежат контролю в рамках закона о трансфертном ценообразовании. Из него исключены Латвия, Эстония, Грузия, Мальта и Венгрия. При этом правительство собирается провести консультации с этими странами, чтобы закрыть лазейки, позволяющие выводить деньги из Украины под нулевую ставку.

"Предложение сегодня исключить Латвию, Эстонию, Грузию, Мальту. В Венгрии другая ситуация, там прямая норма закона, но можем тоже исключить сейчас и провести в течение двух месяцев переговоры, консультации. Если по результатам этих переговоров мы как государство будем уверены, что наши интересы защищены, то можем вернуться к этому вопросу", - сказал во время заседания министр финансов Александр Данилюк.

Таким образом, общее количество стран в списке антиофшорного контроля сократилось с 84 до 69.

Напомним, что эти государства попали в перечень с 1 января 2018 года.

Расширение перечня связано с изменениями критериев его формирования. В список были отобраны государства и территории, в которых ставка налога на прибыль предприятий на 5 и более процентных пункта ниже, чем в Украине (то есть ниже 13%); государства, с которыми Украина не заключила международные договоры с положениями об обмене информацией; и государства, компетентные органы которых не обеспечивают своевременный и полный обмен налоговой и финансовой информации на запросы государственной фискальной службы.

При рассмотрении критерия по ставке налога на прибыль предприятий, которая на 5 и более п.п. ниже, чем в Украине, была учтена не только основная ставка, но и льготные ставки для отдельных отраслей, территорий, видов деятельности.

Согласно вступившему в силу с 1 сентября 2013 году закону "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о трансфертном ценообразовании", правила ТЦО применяются к контролируемым операциям с резидентами низконалоговых юрисдикций (ставка налога на прибыль в которых ниже украинской ставки на 5 п.п. и более).