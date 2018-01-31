«Селидіввугілля» відкрило для себе стару фірму і одразу переплатило за російський сорбент 40%

ДП «Селидіввугілля» 29 січня за результатами відкритих торгів уклало договір з ТОВ «Торгівельно-промислове об’єднання «Аріста» щодо поставки шести тонн хімічного вапняного поглинача за 864 тис. грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Виробником замовленого сорбенту є російське ТОВ «Химпоглотитель», офіційним дилером якого є фірма «Аріста». Вартість 1 тонни за договором складе 144 тис. грн з ПДВ, що на 40% дорожче від ринкової вартості поглинача – 83 тис. грн/т.

Наприкінці листопада 2017 року «Шахта “Надія”» (Львівська обл.) замовила ХПВ по 99 грн за кілограм, за цією ж ціною півроку тому сорбент замовляв Другий воєнізований гірничорятувальний загін на Луганщині.

Також, «Шахта ім. Сургая» (Донецька обл.) 12 січня уклала з ТОВ «Донсорб» договір поставки сорбенту за ціною 110,40 грн за кг, тобто, 110 тис. грн за тонну. При чому, закупівля відбулась за неконкурентною процедурою звітування.

Учасниками закупівлі «Селидіввугілля» стали три фірми – ТОВ «Лідер промснаб», ТОВ «Енергопромислова компанія» та ТОВ «ТПО “Аріста”». Останнє не знижувало своєї первинної цінової заявки, при цьому за результатами аукціону пропозиція «Арісти» залишилась найдешевшою.

Краматорське ТОВ «Енергопромислова компанія» зареєстроване у рівних долях на донеччанку Юлію Бугару та Геннадія Шабанова з Макіївки. Компанія проходить у кримінальному провадженні щодо шахрайства в особливо великих розмірах як фірма-клієнт конвертаційного центру.

ТОВ «Лідер промснаб» зареєстроване в Маріуполі на Сергія Аверіна, який також є керівником фірми.

Ця компанія зайшла на тендери у середині 2011 року, коли основними тендерними лідерами вугільної галузі стали компанії старшого сина президента Олександра Януковича. Сьогодні фірма є одним із улюблених постачальників «Торецьквугілля», де керівником відділу постачання працює мати Сергія Аверіна Валентина Аверіна. Восени минулого року це держпідприємство замовило «Лідер Промснабу» коштовні труби неіснуючих параметрів.

Щодо ТПО «Аріста», то торік весною «Наші гроші» фіксували здорожчання ціни антрациту-фільтранту для Хмельницької АЕС, поставки якого здійснює «Аріста». Йшлось про підняття ціни на 20% у порівнянні з цінами 2016 року.

А у 2011 році Донецька міськрада придбала у цієї компанії пересувні туалети на 3,99 млн грн. Вартість однієї кабінки становила майже 400 тис грн, що тоді дорівнювало ціні престижного імпортного автомобіля.

Раніше донецьке, а сьогодні перереєстроване у Києві ТОВ «ТПО “Аріста”» належить донеччанам Юрію Ковиньову (50%) та Андрію Прахову (50%), керує нею Павло Вдовиченко. З 2009 року компанія отримала держзамовлень на понад 146,53 млн грн.


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