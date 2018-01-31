Суд зумів відбити харківського дорожника від штрафу за змову, доведену АМКУ за низкою пунктів

Харківський апеляційний господарський суд підтримав рішення суду першої інстанції щодо задоволення позову харківського ПП «Будгарант-7» проти Полтавського ОТВ АМКУ щодо скасування рішення про накладення на фірму 68 тис. грн штрафу за узгоджені дії з ПрАТ «Управління механізації будівництва №23» на торгах в Полтаві. Про це свідчить постанова суду від 11 січня.

Йдеться про закупівлю Управлінням житлово-комунального господарства Полтавського міськвиконкому робіт з капітального ремонту вулиці Красіна в Полтаві у лютому 2016 року, перемогу на якій за конкуренції ПрАТ «Управління механізації будівництва №23» здобуло ПП «Будгарант-7» з ціновою пропозицією 7,07 млн грн.

У червні 2017 року адмінколегія Полтавського обласного тервідділення АМКУ прийняла рішення щодо антиконкурентних узгоджених дій фірм на спірній закупівлі, наклавши на кожну штраф у розмірі 68 тис. грн.

У своїх обґрунтування змови полтавське відділення АМКУ посилалось, зокрема, на те, що:

Учасники надали кошториси, виконані в однаковому програмному комплексі, при чому, у договірній ціні збігались значення деяких розрахункових витрат (заробітна плата, кошторисний прибуток, кошти на покриття адміністративних витрат тощо). Як відмітили антимонопольники, такі співпадіння є неможливими, оскільки в учасників були різними ресурси для виконання умов договору, а також кількість працівників.

Документи відзначались схожістю в оформленні.

«Будгарант-7» повідомив, що закуповуватиме суміші у ПП «Сільпродпостач», однак за отриманою із банку інформацією, протягом 2016 року фірма перераховувала кошти за асфальтобетонні суміші «УМБ-23», а не «Сільпродпостачу». Разом з тим, за інформацією останнього, ним не здійснювалася поставка сумішей «Будгаранту-7». Також в АМКУ відзначили, що відпускна ціна сумішей «Сільпродпостачу» не відповідає даним, з яких виходило «Будгарант-7» при обрахунку своєї цінової пропозиції. Крім того, суміші, згідно з ціновою пропозицією «Будгаранта-7», коштували дешевше, ніж у виробника (УМБ-23), що свідчить про формальну участь останньої у торгах.

Учасники застосували спільну систему обчислень, збільшивши вартість 1 тонни асфальтобетонних сумішей в усіх кошторисах на однаковий відсоток (4,15%).

Обоє внесли у відомість ресурсів однаковий загальний обсяг сумішей, відмінний від наданого замовником, що призвело до збільшення вартості їх пропозицій.

Підприємства ділять одну базу для зберігання. При цьому, «Будгарант-7» вказало нижчий розмір транспортних та заготівельно-складських витрат.

Фірми перебували у фінансових та господарських відносинах і протягом 2016-2017 років систематично перераховували одне одному кошти.

Документи конкуруючих підприємств датовані 15.02.2016 і подані в останній день подачі 17.02.2016 року.

Спершу ці доводи визнав необґрунтованими суд першої інстанції, а згодом колегія суддів Харківського апеляційного госпсуду підтримала цю оцінку.

Суд зазначив, що «зовнішні ознаки в оформленні документів не можуть самі по собі свідчити про те, що між учасниками процедури відбувся обмін інформацією при підготовці конкурсної пропозиції». Полтавська адмінколегія АМКУ, відмітив суд, посилається на окремі розрахункові дані, щодо яких нею встановлено певні співпадіння, однак, вони не носять систематичного характеру і у пропозиціях за більшістю кількісних та якісних показників переважають відмінності.

Також, додав суд, наявність одного місця розташування баз з різними транспортними та заготівель-складськими витратами не є підтвердженням узгодженості дій, а перебування підприємств у фінансових та господарських відносинах не суперечить приписам чинного законодавства. Водночас, фірми мають різних засновників та зареєстровані за різними юридичними адресами.

Доводи про підготовку та подання пропозицій в один день суд відкинув на тій основі, що «інший учасник торгів також подав пропозицію 17.02.2016», забувши спростувати факт підготовки в один день.

Суд також врахував, що «при проведенні торгів єдиним критерієм, який висувається до документації учасників, є її відповідність вимогам замовника. Вказаний фактор також зумовлює зовнішню схожість наданих пропозицій, про що обґрунтовано зазначав представник позивача в судовому засіданні».

На переконання суду:

«Антиконкурентна узгоджена поведінка підлягає встановленню та доведенню із зазначенням відповідних доказів у рішенні органу Антимонопольного комітету України. При цьому, схожість має бути саме результатом узгодженості конкурентної поведінки, а не виявлятися у простому співпадінні дій суб’єктів господарювання, зумовленим специфікою відповідного товарного ринку».

Зауважимо, що у восени 2015 року ці ж фірми були єдиними учасниками торгів по закупівлі будівельних робіт для цієї ж ділянки дороги (від вулиці Фрунзе до провулку Колективний), перемогу здобув «Будгарант-7» з заявкою 10,89 млн грн.

Загалом же, за даними ВДЗ та «Прозорро», з 2010 року «Будгарант-7» отримав замовлень від управління ЖКГ Полтавського міськвиконкому на понад 530 млн грн. Із 13 аукціонів, на які фірма прийшла уже за часів роботи «Прозорро», у всіх 100% конкуренцію їй складало ПрАТ «УМБ-23».