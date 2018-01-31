Комунальники Філатова вдвадорога замовили улюбленцю мастила, відхиливши значно дешевші пропозиції
Комунальне підприємство «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» («УРЕА») Дніпровської міської ради за результатами торгів за півтора місяці замовило ТОВ «Торгівельний дім «Дніпротехсервіс» мастильні засоби, автомобільні шини та автозапчастини на загальну суму 8,04 млн грн., відхиливши низку дешевших пропозицій. Про це
У листопаді минулого року УРЕА
Журналістка з’ясувала, що ціни на мастила, запропоновані «Дніпротехсервісом», значно вищі від ринкових. Зокрема, Масло Mobil Delvac MX 15W-40 в бочці об’ємом 208 літрів у «Дніпротехсервіс» коштує 27,6 тис грн. Водночас таку бочку можна купити за 15,2 тис грн.
Масло Mobil Delvac MX Extra 10W-40 в бочці аналогічного обсягу комунальники придбали за 32,4 тис грн. На ринку ж таке масло продають за 17,9 тис грн. Масло Mobil DTE 25 в інтернет-магазині коштує 16,9 тис грн. КП придбала її за 27,8 тис грн.
У грудні 2017 р. «УРЕА»
11 січня УРЕА
У жовтні минулого року КП «УРЕА» очолив керівник і засновник фірми-фаворита мерії Дніпра «Северок 99» Артур Оганесян. Усі три тендери були проведені після його призначення.
ТОВ «Торговий дім «Дніпротехсервіс» було створено у 2012 році в Дніпрі Сергієм Вовком та Романом Погорілим. На сьогоднішній день керівником і засновником фірми є Сергій Вовк. Видання з’ясувало, що з січня 2016 по грудень 2017 року «Дніпротехсервіс» активно співпрацював з вже згаданим ТОВ «Северок 99», отримуючи від фірми, яка заснована Оганесяном, гроші за поставку різних товарів: гайок, підшипників, хомутів, електродів, насосів, масел, акумуляторів тощо.
Від «Наших грошей»:
За даними системи «Прозорро», окрім трьох вищезгаданих замовлень, «УРЕА» ще придбала у «Дніпротехсервісу» запчастину на вантажівку за 34 тис грн.
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Финансы
31.01.2018 13:14