Комунальники Філатова вдвадорога замовили улюбленцю мастила, відхиливши значно дешевші пропозиції

Комунальне підприємство «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» («УРЕА») Дніпровської міської ради за результатами торгів за півтора місяці замовило ТОВ «Торгівельний дім «Дніпротехсервіс» мастильні засоби, автомобільні шини та автозапчастини на загальну суму 8,04 млн грн., відхиливши низку дешевших пропозицій. Про це написала Ілона Руднєва у «БюроUA».

У листопаді минулого року УРЕА придбало у «Дніпротехсервіс» мастильні матеріали за 1,86 млн грн. У цього переможця торгів було три конкурента. Пропозиції двох з них були значно дешевшими. ТОВ «Дон-Терминал» запропонував 639 тис грн., а ТОВ «РУ НВП «Агрінол » 724 тис грн. Втім, вони були відхилені через невідповідність частини документів. Пропозиція ТОВ «Торгово-промислова компанія «Астарта» була вищою від переможця.

Журналістка з’ясувала, що ціни на мастила, запропоновані «Дніпротехсервісом», значно вищі від ринкових. Зокрема, Масло Mobil Delvac MX 15W-40 в бочці об’ємом 208 літрів у «Дніпротехсервіс» коштує 27,6 тис грн. Водночас таку бочку можна купити за 15,2 тис грн.

Масло Mobil Delvac MX Extra 10W-40 в бочці аналогічного обсягу комунальники придбали за 32,4 тис грн. На ринку ж таке масло продають за 17,9 тис грн. Масло Mobil DTE 25 в інтернет-магазині коштує 16,9 тис грн. КП придбала її за 27,8 тис грн.

У грудні 2017 р. «УРЕА» замовило «Дніпротехсервіс» 114 автошин за 2,28 млн грн. Його конкурент ТОВ «Вартус Груп» запропонував за цей товар 1,13 млн грн., однак був відхилений через відсутність низки документів.

11 січня УРЕА уклав договір з «Дніпротехсервіс» про закупівлю запчастин для автомобілів. Сума угоди склала 3,90 млн грн. При цьому замовник відхилив чотири дешевші пропозиції ФОП Бордюг (1,12 млн грн.), ТОВ «Дніправтозапчастини» (1,44 млн грн.), ТОВ «Автопоставка 3000» (1,45 млн грн.) та ФОП Музальова (2,23 млн грн).

У жовтні минулого року КП «УРЕА» очолив керівник і засновник фірми-фаворита мерії Дніпра «Северок 99» Артур Оганесян. Усі три тендери були проведені після його призначення.

ТОВ «Торговий дім «Дніпротехсервіс» було створено у 2012 році в Дніпрі Сергієм Вовком та Романом Погорілим. На сьогоднішній день керівником і засновником фірми є Сергій Вовк. Видання з’ясувало, що з січня 2016 по грудень 2017 року «Дніпротехсервіс» активно співпрацював з вже згаданим ТОВ «Северок 99», отримуючи від фірми, яка заснована Оганесяном, гроші за поставку різних товарів: гайок, підшипників, хомутів, електродів, насосів, масел, акумуляторів тощо.

Від «Наших грошей»:

За даними системи «Прозорро», окрім трьох вищезгаданих замовлень, «УРЕА» ще придбала у «Дніпротехсервісу» запчастину на вантажівку за 34 тис грн.