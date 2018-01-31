Таможня задержала в "Борисполе" 200 устройств для майнинга криптовалюты
Оборудование пытались завезти по заниженной стоимости.
Киевская таможня задержала в аэропорту "Борисполь" крупную партию ASIC-майнеров, которые используются для добычи криптовалюты.
Пресс-служба Государственной фискальной службы сообщила, что 200 устройств общей стоимостью около 13 млн гривен и массой 950 кг предназначались для одной из украинских компаний. Оборудование было закуплено в Гонконге, его пытались переместить через таможенную границу по заниженной стоимости.
Майнеры изъяты до вынесения судом решения.
Напомним, что Киберполиция Украины поддержала идею легализовать криптовалюты. Ведомство считает, что по своим признакам криптовалюты могут считаться электронными деньгами (единица стоимости, которая хранится на электронном устройстве и принимается как средство платежа).
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