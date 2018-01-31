Таможня задержала в "Борисполе" 200 устройств для майнинга криптовалюты

Оборудование пытались завезти по заниженной стоимости.

Киевская таможня задержала в аэропорту "Борисполь" крупную партию ASIC-майнеров, которые используются для добычи криптовалюты.

Пресс-служба Государственной фискальной службы сообщила, что 200 устройств общей стоимостью около 13 млн гривен и массой 950 кг предназначались для одной из украинских компаний. Оборудование было закуплено в Гонконге, его пытались переместить через таможенную границу по заниженной стоимости.

Майнеры изъяты до вынесения судом решения.

Фото: sfs.gov.ua

Фото: sfs.gov.ua

Фото: sfs.gov.ua

Фото: sfs.gov.ua

Напомним, что Киберполиция Украины поддержала идею легализовать криптовалюты. Ведомство считает, что по своим признакам криптовалюты могут считаться электронными деньгами (единица стоимости, которая хранится на электронном устройстве и принимается как средство платежа).