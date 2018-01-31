В Кабмине заявили о серьезной проблеме с возмещением субсидий

Новый механизм выплаты субсидий фактически заблокировал возмещение предприятиям ЖКХ, ОСМД льгот и субсидий, предоставляемых населению на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ.

«Ситуация, которая сейчас возникла с возмещением предприятиям ЖКХ, ОСМД/ЖСК льгот и субсидий, предоставляемых населению на оплату жилищно-коммунальных услуг, требует немедленного реагирования со стороны Минфина. Новый механизм выплаты субсидий фактически заблокировал расчеты по всей Украине», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что Минфин своим приказом от 4 января ввел в действие новый механизм компенсации льгот и субсидий предприятиям ЖКХ.

В Минрегионе подчеркнули, что подобные действия не согласовывали, вместо этого подали свои предложения «для недопущения подобного коллапса».

В ведомстве также сообщили о проведении совещания на данную тему, в результате которого Минфину было поручено «безотлагательно урегулировать ситуацию».