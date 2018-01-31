В Раде предлагают разделить майнинг и криптовалюты

Глава парламентского комитета по вопросам информатизации и связи Александр Данченко призывает законодательно разделить майнинг и криптовалюты.

Об этом он сказал, обращаясь к первому вице-премьер-министру — министра экономического развития и торговли Степану Кубиву во время встречи с деловыми кругами и экспертами цифрового рынка, передает «Интерфакс-Украина».

«До Революции достоинства Украина занимала 60% мирового майнинга, сейчас, после давления силовых структур, эта доля сократилась до 3%. Разделите майнинг и криптовалюту, поскольку майнинг — это вычисления», — сказал он.

По его словам, украинские майнеры массово эмигрируют из Украины из-за давления правоохранительных органов.

«Тогда как Канада создает оптимальные для майнинга условия. Наши граждане едут туда и инвестируют туда деньги», — отметил Данченко.

По словам Кубива, этот вопрос можно решить в рамках разработки законопроекта.