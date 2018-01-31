В Раде предлагают разделить майнинг и криптовалюты
Глава парламентского комитета по вопросам информатизации и связи Александр Данченко призывает законодательно разделить майнинг и криптовалюты.
Об этом он сказал, обращаясь к первому вице-премьер-министру — министра экономического развития и торговли Степану Кубиву во время встречи с деловыми кругами и экспертами цифрового рынка,
«До Революции достоинства Украина занимала 60% мирового майнинга, сейчас, после давления силовых структур, эта доля сократилась до 3%. Разделите майнинг и криптовалюту, поскольку майнинг — это вычисления», — сказал он.
По его словам, украинские майнеры массово эмигрируют из Украины из-за давления правоохранительных органов.
«Тогда как Канада создает оптимальные для майнинга условия. Наши граждане едут туда и инвестируют туда деньги», — отметил Данченко.
По словам Кубива, этот вопрос можно решить в рамках разработки законопроекта.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
31.01.2018 11:58