Латвия вручила ноту Украине из-за включения в список офшоров

Страна считает, что Киев допустил ошибку, и требует ее устранения.

Латвия вручила ноту Украине из-за включения в список офшоров
Фото: diskiem.lv

Министерство иностранных дел Латвии вручило официальную ноту временному поверенному в делах Украины Алисе Подоляк, призвав Украину принять меры, чтобы Латвия была исключена из украинского списка офшоров.

Об этом сообщил агентству ЛЕТА министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

По его словам, ведется работа по урегулированию данной проблемы, в том числе с участием Минфина страні. Также над данным вопросом вместе работают послы Латвии и Эстонии на Украине, так как Эстония тоже попала в этот список.

Как пояснил глава МИД Латвии, ситуация сложилась из-за неправильной интерпретации нового налогового законодательства Латвии, которое предусматривает нулевую ставку налога на реинвестированную прибыль. Эту систему нельзя расценивать как безналоговую, так как в Латвии за дивиденды взимаются налоги.

Ранее в МИД Латвии заявляли, что включение Украиной Латвии в список офшоров является ошибкой. Представители МИД связались с правительством Украины, чтобы обсудить меры по ее устранению.

Напомним, Эстония, Латвия и еще 17 государств и территорий были включены в украинский список антиофшорного контроля с 1 января 2018 года. Министр финансов Александр Данилюк допустил, что эти страны могут быть исключены из списка.


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