Киевлянин пытался внести на счет 300 тыс. грн, изготовленных с помощью ксерокса

Деньги он получил от "валютчика" в обмен на 11 тыс. долларов.

Киевлянин пытался внести на счет 300 тыс. грн, изготовленных с помощью ксерокса
Фото: Днепр Час

Служба безопасности Приватбанка в понедельник задержала и передала полиции жителя столицы, который пытался внести в счет оплаты автомобиля 300 тысяч фальшивых гривен, изготовленных с помощью ксерокса.

"Изъятые фальшивки даже фальшивыми деньгами назвать сложно, такую подделку видно без применения спецоборудования", - цитирует пресс-служба Приватбанка начальника службы безопасности Сергея Болотина.

По словам задержанного, эти деньги он получил в фирменной упаковке одного из частных украинских банков от нелегального валютного менялы в качестве оплаты за 11 тысяч долларов США. С нелегальными "валютчиками" клиент познакомился в Интернете, а полученные деньги не пересчитывал.

Изъятые фальшивки и их незадачливый владелец переданы полиции. По фактам мошенничества открыто уголовное производство.

Напомним, что в конце прошлого года сотрудники СБУ и Национальной полиции поймали на продаже фальшивой валюты депутата Прилукского горсовета. Его взяли с поличным, когда он пытался продать 200 долларов США и 500 евро за половину стоимости. В автомобиле депутата нашли еще 6700 долларов с признаками подделки. Банкноты были сделаны качественно и даже имели степени защиты.


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