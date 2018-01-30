Депутаты сельсовета незаконно выделили более 30 земучастков на побережье Азовского моря

Сумма нанесенного государству ущерба составляет более 22 млн гривен.

Депутаты сельсовета незаконно выделили более 30 земучастков на побережье Азовского моря
Фото: comments.ua

Сотрудники Службы безопасности и прокуратуры Донецкой области разоблачили ряд незаконных сделок с земельными участками на побережье Азовского моря.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Правоохранители задокументировали, что депутаты сельсовета и чиновники местного отдела Госгеокадастра в течение 2010-2012 годов незаконно выделили более 30 земельных участков по 10 соток каждый в селе Белосарайская коса. Кроме того, злоумышленники, с нарушением требований действующего законодательства по охране прибрежной водоохранной полосы, искусственно наращивали территорию косы, подсыпая на участки строительные отходы и мусор.

Владельцами незаконных участков становились родственники и сообщники чиновников. Потом земля реализовывалась уже по рыночным ценам - 5-10 тысяч долларов за сотку. Полученные деньги тратились участниками сделки на строительство коттеджей, гостиниц на побережье, приобретение элитной недвижимости и выводились за границу, в частности в РоSSию.

По заключению экспертов, государству был нанесен ущерб на сумму более 22 млн гривен.

Во время обысков по местам работы и жительства фигурантов дела правоохранители обнаружили компьютерную технику, землеустроительную документацию, черновые записи, подтверждающие проведение сделки с земучастками.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса, депутату сельсовета и бывшему чиновнику Госгеокадастрасообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Напомним, глава сельсовета во Львовской области вымогал 33 тыс. гривен за выделение земучастка.


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