Депутаты сельсовета незаконно выделили более 30 земучастков на побережье Азовского моря

Сумма нанесенного государству ущерба составляет более 22 млн гривен.

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Сотрудники Службы безопасности и прокуратуры Донецкой области разоблачили ряд незаконных сделок с земельными участками на побережье Азовского моря.

Об этом сообщается на сайте СБУ .

Правоохранители задокументировали, что депутаты сельсовета и чиновники местного отдела Госгеокадастра в течение 2010-2012 годов незаконно выделили более 30 земельных участков по 10 соток каждый в селе Белосарайская коса. Кроме того, злоумышленники, с нарушением требований действующего законодательства по охране прибрежной водоохранной полосы, искусственно наращивали территорию косы, подсыпая на участки строительные отходы и мусор.

Владельцами незаконных участков становились родственники и сообщники чиновников. Потом земля реализовывалась уже по рыночным ценам - 5-10 тысяч долларов за сотку. Полученные деньги тратились участниками сделки на строительство коттеджей, гостиниц на побережье, приобретение элитной недвижимости и выводились за границу, в частности в РоSSию.

По заключению экспертов, государству был нанесен ущерб на сумму более 22 млн гривен.

Во время обысков по местам работы и жительства фигурантов дела правоохранители обнаружили компьютерную технику, землеустроительную документацию, черновые записи, подтверждающие проведение сделки с земучастками.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса, депутату сельсовета и бывшему чиновнику Госгеокадастрасообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Напомним, глава сельсовета во Львовской области вымогал 33 тыс. гривен за выделение земучастка.