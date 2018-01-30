Стало известно, как ПриватБанк переформатирует сеть отделений

ПриватБанк в текущем году планирует увеличить сеть полнофункциональных универсальных отделений при одновременной оптимизации количества малоэффективных мини-отделений банка.

Об этом рассказала и.о. главы банка Галина Пахачук, пишет FinClub .

Запланировано открытие 49 новых универсальных отделений и оптимизация 201 мини- и микроотделения с небольшой численностью персонала.

Кроме того, 73 отделения ПриватБанка переместят в более удобное для клиентов местоположение. Они смогут предоставлять полный комплекс банковских услуг физическим и юридическим лицам.

«Мы стремимся к тому, чтобы до конца года более 80% наших отделений стали полнофункциональными, могли обслуживать как физических лиц, так и малый бизнес и корпоративных клиентов», — отметила Пахачук.

Обновленная сеть отделений ПриватБанка, согласно программе развития, до конца 2018 года будет насчитывать 2 061 филиал и отделение. Также банк планирует в течение года увеличить сеть банкоматов на 3% — до 7 795, а сеть торговых POS-терминалов вырастет на 13% — до 170 тыс.