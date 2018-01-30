Міськрада Запоріжжя збирається узаконити частину землі, яку церква віддала під будівництво супермаркету

31 січня на сесії Запорізької міської ради депутати розглянуть проект рішення, згідно з яким може бути узаконеним нецільове використання землі, відведеної під храм на перетині Хортицького шосе і вул. Рубана. Про це повідомив «Запорізький центр розслідувань».

У пояснювальній записці вказується, що «на теперішній час на частині земельної ділянки знаходиться магазин, який є власністю іншої юридичної особи». У зв’язку з чим пропонується розділити земельну ділянку №2310100000: 06: 001: 0047 площею 0,77 га, яка раніше була передана для будівництва православного храму, залишивши більшу частину під храм, а меншу під супермаркет АТБ.

Міськрада Запоріжжя збирається узаконити частину землі, яку церква віддала під будівництво супермаркету

У 2012 році міськрада ухвалила рішення про передачу ділянки площею 0,77 га за адресою Хортицьке шосе, 42 для зведення храму Священномученика Петра Митрополита Крутицького. Ділянка отримала релігійна громада УПЦ МП при діючому храмі Священномученика Петра Митрополита Крутицького.

Потім, у січні 2014 р. керівник громади протоієрей Іоанн Додоєнко уклав договір про спільну діяльність з підприємцем. Згідно з матеріалами слідства, спочатку громада і підприємець спільно інвестують в будівництво продуктового магазину на відведеній під церкву ділянці, а потім спільно інвестують в будівництво храму. Магазин залишається бізнесменові, побудований храм – церкві/ громаді.

Того ж року було побудовано магазин площею 813 кв м. Одночасно з оформленням документів на нього міська міліція порушила першу кримінальну справу за фактом самовільного зайняття земельної ділянки. У 2016 році підприємець продав приміщення мережі продуктових магазинів АТБ, яка і оформила на себе право власності.

Цент розслідувань звернув увагу на те, що релігійні організації отримують землю в користування і платять за нього тільки земельний податок – 1% від загальної вартості ділянки. А за комерційні об’єкти крім земельного податку треба вносити ще й орендну плату (3-4%). Відповідно, підприємець, побудувавши магазин на землі для церкви, відчутно заощадив на орендній платі, та порушив цільове призначення ділянки.

У 2017 році вже обласна поліція порушила другу кримінальну справу за ч.2 ст.364, підозрюючи в причетності до земельної історії посадових осіб мерії. У вересні на земельну ділянку наклали арешт, а у грудні за клопотанням адвоката від громади зняли. І майже відразу після зняття арешту на найближчу сесію винесли проект рішення про розподіл ділянки для узаконення землевідведення. При цьому у міської влади немає претензій до церкви, яка порушила умови землекористування, і протягом останніх років міськрада не подавала в суд на розірвання порушеного договору про землекористування.


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