В Starbucks прокомментировали заявление Кличко

starbucks

Известная американская сеть кофеен Starbucks не рассматривает вопрос о выходе на украинский рынок.

«Сейчас у нас нет планов по открытию кофеен в Украине», — сообщили LIGA.net в пресс-службе Starbucks.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко на полях Всемирного экономического форума в Давосе сообщил, что международная сеть кофеен Starbucks рассматривает возможность начала бизнеса в Украине. «С их стороны (Starbucks, — ред.) сигнал пришел. Они готовы к переговорам», — сообщил Кличко корреспонденту LIGA.net

Он также уточнил, что переговоры состоятся весной этого года. С украинской стороны на переговорах, помимо его самого, будут местные бизнесмены. Их имена Кличко не озвучил.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Рейдеры нашли долгоиграющую схему по отъему домов и земли у украинцевРейдеры нашли долгоиграющую схему по отъему домов и земли у украинцев
Гривна стала самой недооцененной к доллару валютой по "индексу Биг Мака"Гривна стала самой недооцененной к доллару валютой по "индексу Биг Мака"
Лукашенко отменил "налог на тунеядцев", но обязал их платить за все госуслугиЛукашенко отменил "налог на тунеядцев", но обязал их платить за все госуслуги
Стартап Ring с офисом в Украине оценили почти в $1 млрд
Компания тестя Насирова заработает 1 млрд грн на реконструкции аэропорта Борисполь
Блок рекламы


Похожие новости
Виталий Кличко будет менять в Киеве изношенные трубыВиталий Кличко будет менять в Киеве изношенные трубы
Кличко: На программу по энергосбережению 70/30 за три года Киев потратил 137 млн гривенКличко: На программу по энергосбережению 70/30 за три года Киев потратил 137 млн гривен
Первую очередь реконструкции киевского зоопарка планируют завершить весной - КличкоПервую очередь реконструкции киевского зоопарка планируют завершить весной - Кличко
Кличко за 13 мільйонів оновив «Тойотами» автопарк КМДА
Кличко подписал с китайским консорциумом соглашение о строительстве в Киеве 4-й ветки метроКличко подписал с китайским консорциумом соглашение о строительстве в Киеве 4-й ветки метро
Кличко пригрозил недобросовестным инвесторам отобрать исторические зданияКличко пригрозил недобросовестным инвесторам отобрать исторические здания
Цена на жилье в Киеве может серьезно уменьшиться – КличкоЦена на жилье в Киеве может серьезно уменьшиться – Кличко
В МЭРТ прокомментировали подъем Украины в рейтинге Doing BusinessВ МЭРТ прокомментировали подъем Украины в рейтинге Doing Business
Кличко запретил продавать уборную с земучастком в полтора гектара в Соломенском паркеКличко запретил продавать уборную с земучастком в полтора гектара в Соломенском парке
Термомодернизация Дворца детей и юношества сэкономила 730 тыс гривен на коммунальные услуги, - КличкоТермомодернизация Дворца детей и юношества сэкономила 730 тыс гривен на коммунальные услуги, - Кличко
Последние новости
Подгружаем последние новости