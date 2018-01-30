В Starbucks прокомментировали заявление Кличко
Известная американская сеть кофеен Starbucks не рассматривает вопрос о выходе на украинский рынок.
«Сейчас у нас нет планов по открытию кофеен в Украине», — сообщили
Ранее мэр Киева Виталий Кличко на полях Всемирного экономического форума в Давосе сообщил, что международная сеть кофеен Starbucks рассматривает возможность начала бизнеса в Украине. «С их стороны (Starbucks, — ред.) сигнал пришел. Они готовы к переговорам», — сообщил Кличко корреспонденту LIGA.net
Он также уточнил, что переговоры состоятся весной этого года. С украинской стороны на переговорах, помимо его самого, будут местные бизнесмены. Их имена Кличко не озвучил.
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30.01.2018 09:24