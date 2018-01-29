Newsweek: Искусственный интеллект создаст рабочие места, а не только отберет их

В 2013 году Джеми Кроуфорд основал компанию под названием Orbital Insight, которая в те времена была незаметной в Кремниевой долине.

Кроуфорд работал на NASA на протяжении 15 лет, где он писал программное обеспечение для марсоходов.

Он уволился из американского космического агенства, чтобы стать инженером Google Books. А потом он заметил, что SpaceX Илона Маска и другие компании значительно удешевили построение и запуск спутников. Кроуфорд заметил возможность собирать и анализировать поток изображений из новых спутников, которые будут облетать Землю. Первый продукт Orbital Insight наблюдал за полями кукурузы во всем мире, анализируя состояние растений, чтобы предсказать доходы для трейдеров, которые покупали фьючерсы.

Через два года после того главные инвесторы Кремниевой долины решили, что Orbital Insight может перерасти в нечто большое. Венчурные компании вложили 20 миллионов долларов в компанию Кроуфорда в июне 2016 года, а затем еще 50 миллионов в сентябре 2017-го. Такой рост интереса произошел не из-за того, что Кроуфорд или инвесторы поумнели. Причина крылась в успехах искусственного интеллекта, — пишет Newsweek.

«В 2015 году впервые компьютеры начали лучше распознавать объекты, чем люди», — пояснил Кроуфорд.

Искусственный интеллект может распознать дерево или овцу и заметить закономерности среди миллиардов объектов на изображениях и в данных. До этого прорыва снимки со спутника были не такими полезными. Они были слишком громоздкими, чтобы традиционные алгоритмы могли их быстро обработать. Но с помощью искусственного интеллекта массивы спутниковых снимков могут помочь трейдерам, инвесторам и корпорациям узнать о вещах раньше, чем они произойдут. В начале 2017 года Orbital Insight привлекла к себе внимание, когда стала способной объединять данные из разных источников для выявления пиратских ботов, которые пытались исчеснуть с поля видимости, скрывая свои радиосигналы. Эта технология оказалась более полезной для правоохранителей, чем для бизнеса. Но она укрепила позиции компании.

Издание пишет, что для того, чтобы «сырые» спутниковые данные были полезными, часто надо соединить большие массивы совершенно различных типов информации. И искусственный интеллект может это сделать. Индустрия альтернативных данных не смогла бы существовать без искусственного интеллекта, так же как и без людей.

«Во времена, когда риторика против искусственного интеллекта настаивает, что он лишит всех работы, подъем бизнеса альтернативных данных демонстрирует, как этот искусственный интеллект может создать рабочие места, о которых никто даже не думал раньше», — пишет издание.

Не трудно поверить в то, что искусственный интеллект автоматизирует задачи, которые сейчас выполняют водители грузовиков, рентгенологи, бухгалтера, работники фастфудов и почти каждого вида производства, превратив мир в место, в котором существует только два вида людей. Одни будут входить в тонкий слой богатых чудаков на вершине, а другие — в огромное население, которое живет на безусловный базовый доход от правительства и днями смотрит развлекательные видео на YouTube. Недавно опрос показал, что 90% людей убеждены, что половина современных профессий исчезнет из-за автоматизации за следующие пять лет. Но при этом, 91% опрошенных убежден, что их этот процесс не затронет.

«На протяжении последних месяцев некоторые в бизнес-кругах начали настаивать, что наше будущее не такое мрачное, выпустив ряд исследований, которые указывают на то, что искусственный интеллект создаст больше рабочих мест, чем уничтожит. Исследование аналитической фирмы Gartner пришло к выводу, что к 2020 году автоматизация оставит без работы 1,8 миллионов людей, но при этом создаст 2,3 миллиона рабочих мест. Таким образом, экономика получит новые 500 тысяч мест, которых раньше не было», — говорится в статье.

Консалтинговая группа Capgemini выпустила отчет, в котором говорится, что 83% компаний, которые используют искусственный интеллект, заметили, что их технология создает новые рабочие места. Другая консалтинговая фирма Deloitte изучала процесс автоматизации в Великобритании и обнаружила, что 800 тысяч низко квалифицированных рабочих мест были уничтожены искусственным интеллектом. Но при этом 3,5 миллиона новых позиций были созданы. И за них ежегодно платят на 13 тысяч долларов больше, чем за выполнение тех задач, которые исчезли.

Впрочем, такая статистика не всегда успокаивает, когда реальные и очевидные вызовы приближаются. Если появятся автоматизированные грузовики, тогда миллионы водителей будут ненужны. Придется что-то решать и с распространением чатботов на основе искусственного интеллекта, которые заменяют людей в службах поддержки клиентов. В прошлом году Deloitte прогнозировала, что за десятилетия искусственный интеллект автоматизирует 39% задач в юридической сфере. Все хорошо понимают, что это за профессии. Поэтому людям легко представить, с каким ущербом они столкнутся, когда их заменит машина.

Гораздо труднее представить профессии и индустрии, которые сейчас не существуют, а также то, которые они создадут рабочие места для всех, а не только для тех, кто умеет программировать или разрабатывать процессоры. И именно это делает индустрию альтернативных данных такой интересной сейчас. Она стала одной из первых сфер, которая появилась благодаря успехам искусственного интеллекта. Но при этом в ней работают не только инженеры, которые, собственно, развивают способность машины анализировать.