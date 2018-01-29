Нацбанк повысил официальный курс гривны на 30 копеек
С начала года курс гривны на межбанке снизился на 0,53% с 28,07 грн/$ до 28,22 грн/$.
Национальный банк повысил официальный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанковских торгах, устанавливаемый им на 30 января, на 30,21 коп. до 28,2465 грн/$.
В сообщении Нацбанка говорится, что в предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанковских торгах, устанавливаемый им на 29 января, на 19,66 коп. до 28,5486 грн/$.
При этом курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 23 коп. в понедельник укрепился на 28 коп. до 28,22 грн/$.
По словам участников валютного рынка, торги на межбанке открылись в диапазоне 28,46-28,50 участники валютного рынка, после чего котировки снизились до 28,20-28,23 грн/$, а к концу торгов - до 28,19-28,22 грн/$.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривны на межбанке составлял 28,2468 8 грн/$.
В понедельник НБУ не выходил на межбанк.
С начала года курс гривны на межбанке снизился на 0,53% с 28,07 грн/$ до 28,22 грн/$.
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29.01.2018 14:40