Нацбанк повысил официальный курс гривны на 30 копеек

С начала года курс гривны на межбанке снизился на 0,53% с 28,07 грн/$ до 28,22 грн/$.

Нацбанк повысил официальный курс гривны на 30 копеек

Национальный банк повысил официальный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанковских торгах, устанавливаемый им на 30 января, на 30,21 коп. до 28,2465 грн/$.

В сообщении Нацбанка говорится, что в предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанковских торгах, устанавливаемый им на 29 января, на 19,66 коп. до 28,5486 грн/$.

При этом курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 23 коп. в понедельник укрепился на 28 коп. до 28,22 грн/$.

По словам участников валютного рынка, торги на межбанке открылись в диапазоне 28,46-28,50 участники валютного рынка, после чего котировки снизились до 28,20-28,23 грн/$, а к концу торгов - до 28,19-28,22 грн/$.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривны на межбанке составлял 28,2468 8 грн/$.

В понедельник НБУ не выходил на межбанк.

С начала года курс гривны на межбанке снизился на 0,53% с 28,07 грн/$ до 28,22 грн/$.


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