Нацбанк вводит в обращение монету, выпущенную в честь Киборгов

Памятная монета изготовлена из сплава на основе цинка номиналом 10 гривен и тиражом 1 млн штук.

Национальный банк Украины вводит в обращение памятную монету "Защитникам Донецкого аэропорта" номиналом 10 гривен.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

"Посвящена мужеству и героизму защитников Донецкого аэропорта - киборгам, которые обороняли его в течение 242 дней, что стало символом самоотверженной борьбы за территориальную целостность Украины", - отмечается в сообщении.

Фото: bank.gov.ua

На аверсе монеты размещены: вверху слева - надпись Украина (полукругом), под которой год чеканки монеты (2018) и малый государственный герб; в центре - стилизованная композиция: две мужских руки с оружием разных эпох, что символизирует защитников Украины разных времен; на зеркальном фоне надписи: За честь! За славу! За народ!; внизу слева - номинал 10/гривен на стилизованном фрагменте щита; справа - логотип банкнотно-монетного двора Нацбанка.

На реверсе монеты размещена стилизованная композиция с изображением защитника аэропорта на фоне полуразрушенной башни, над которой развивается украинский флаг; справа - простреленная арматура с вертикальными надписями: "киборги".

Памятная монета изготовлена из сплава на основе цинка номиналом 10 гривен и тиражом 1 млн штук.

Напомним, в ноябре прошлого года НБУ выпустил монету с Крымом по случаю 100-летия первого Курултая крымских татар.