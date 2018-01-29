Кабмин готовит монетизацию льгот на проезд в общественном транспорте

"Ситуация, при которой в транспорте все платят, людям выгодна".

Кабмин готовит монетизацию льгот на проезд в общественном транспорте
Фото: kpt.kiev.ua

Кабинет министров готовит постановление о монетизации льгот на проезд в общественном транспорте, сообщил министр социальной политики Андрей Рева в интервью "Обозревателю".

"Мы сейчас готовим постановление, но его надо согласовать с органами местного самоуправления, так как возмещение льгот, согласно нормам Бюджетного кодекса Украины, – это обязанность органов местного самоуправления. И если правительство утвердит постановление, то органам местного самоуправления необходимо будет предусмотреть средства на монетизацию в своих бюджетах. Все будет зависеть от того, как мы с ними договоримся, потому что решение этих вопросов находится в их компетенции. Пока, к сожалению, большого энтузиазма с их стороны я не вижу", - заявил он.

"Если бы люди жили не только сегодняшним днем, а смотрели в будущее, то увидели бы, что ситуация, при которой в транспорте все платят, им выгодна. Сегодня половина не платит, даже больше. Это же какие доходы у транспортной компании сразу появятся! Не надо будет дотировать свой коммунальный транспорт, можно эти средства отдать на монетизацию. Не надо будет повышать тарифы, можно будет провести ремонты подвижного состава, зарплату повысить транспортникам, потом это вернется в бюджет дополнительными деньгами – это тоже детенизация", - добавил Рева.

Напомним, что с 1 января 2018 года в Украине стартовал первый этап монетизации субсидий на уровне предприятий - поставщиков услуг. Для обычных граждан это решение пока ничего не меняет.


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