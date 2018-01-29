В Украине завезли много роSSийской гречки

гречка

Украинские компании продолжают импортировать гречку, несмотря на дальнейший рост ее производства и высокие запасы в стране. В частности, по итогам первого полугодия 2017/18 сезона Украина импортировала около 10,5 тыс. тонн гречки, 82% из которой было завезено из РоSSии, остальные — из Казахстана.

Об этом сообщила пресс-служба Украинской аграрной конфедерации, передает UBR.

Текущие закупки гречки уже превысили импортные поставки за весь прошлый сезон на 35% (около 7,8 тыс. тонн было импортировано в 2016/17 МГ).

В то же время производство гречихи в Украине в 2017 году продолжило расти и, по оценкам, составило около 190-195 тыс. тонн, что является максимальным показателем за последние 5 лет.

Производство гречневой крупы в Украине также восстанавливается: в прошлом году произведено 54,5 тыс. тонн гречки, что на 1,3% превышает показатель 2016 года.

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Запасы гречихи также существенно выше прошлогодних и на 1 декабря 2017 составляют 19,5 тыс. тонн (+ 73% к прошлогоднему показателю).


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