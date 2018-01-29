"Южный поток" переименуют в "Сербский поток"

РоSSия и Сербия договорились о сотрудничестве.

"Южный поток" в Болгарии в октябре 2013 года... Фото: bivol.bg

Несостоявшийся роSSийский проект "Южный поток", созданный для строительства газопровода с одноименным названием, вскоре переименуют в "Сербский поток". Под новым названием он будет прокладывать трассу для голубого топлива из Болгарии в Сербию.

Об этом пишет сербское издание "Блиц", перевод которого публикует портал Planeta.media.

Для реализации этого плана предприятие "Сербиягаз" берет краткосрочный кредит в размере 15 млн евро, эти деньги предназначены для дополнительного увеличения капитала. Таким образом, вместо того, чтобы ликвидировать компанию, учрежденную в 2011 году совместно с роSSийским "Газпромом" для строительства «Южного Потока», в нее вложат деньги и снова активируют.

Ожидается, что "Сербский поток" выступит в качестве основного подрядчика второго маршрута газопровода "Турецкий Поток", который с 2019 года должен поставлять газ в Сербию. Из сербского узла газ, который идет по дну Черного моря, будет поставляться в другие страны Юго-Восточной Европы, поскольку украинский газопровод больше не будет функционировать. Таким образом кредит "Сербиягаза" увеличивает капитал компании "Южный поток", которая в Агентстве торговых регистров значится под названием South Stream Serbia AG.

Источник "Блица" в компании "Сербиягаз" утверждает, что переименование компании, а также ее новые задачи были согласованы между властями РоSSии и Сербии.

По данным "Блица", Недавно в Белград презжал глава роSSийского "Газпрома" Александр Милер, который встретился с главой "Сербиягаз" Душаном Баятовичем и с представителями власти, в том числе с президентом Александром Вучичем. Тогда договорились, что за газопровод из Димитровграда будет отвечать компания "Южный поток" и что ее следует финансово и кадрово усилить. Эта компания выполнила значительную часть работы по проектированию оригинального маршрута "Южный поток", включая часть, связанную с экспроприацией. Однако, поскольку маршрут теперь меняется, необходимо будет определить новые задачи, включая геологическое изучение новых земельных участков. Сроки задерживаются поскольку у "Сербиягаза" возникают проблемы с тендерами. Чтобы этого избежать, было решено проводить все через компанию "Южный поток" (теперь уже "Сербский поток"), потому что там большинство структуры собственности - русское, поэтому система государственных закупок другая.

Источник издания сообщил, что "Газпром" выделит определенные средства в поддержку компании "Сербский поток". При этом, по его словам, точных цифр еще нет, но, по предварительным оценкам газопровод через Сербию будет стоить чуть более 100 млн евро. Кроме того, Евросоюз перевел в сербский бюджет 49,7 млн евро и эти средства находятся на счету сербского Минфина. Скоро они должны быть переведены на счет компании "Южный поток". В финансовых документах компании "Южный поток" на 2018 год указано, что вложенные до сих пор средства будут перенаправлены на строительство альтернативного газопровода. Известно, что президент Вучич настаивал на том, чтобы роSSийская сторона дала гарантии, что она завершит альтернативный газопровод, чего не было в первоначальном проекте "Южного потока", рассказал источник.

Напомним, 1 декабря 2014 года президент РФ Владимир Путин заявил, что РоSSия не будет продолжать строительство "Южного потока" из-за неконструктивной позиции ЕС по "Южному потоку". Через несколько дней глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что транзитное значение Украины будет сведено к нулю и без "Южного потока" - за счет "Северного потока" и нового трубопровода в Турцию.

Газопровод "Южный поток" планировалось проложить из РоSSии через Черное море до болгарского города Варна, а затем - до австрийского газового хаба в Баумгартене.