Мерія Олешків заплатила за свій піар підприємцю, який інформаційні послуги не надавав

Поліція підозрює, що Олешківська міська рада Херсонської області заплатила бюджетні кошти за інформаційні послуги підприємцю Олександру Сурелі, який їх не надав, а висвітлюванням діяльності мерії та міськради займалися чиновники. Про написало видання «Мост».

За даними слідства, у січні 2017 року виконавчий комітет Олешківської міської ради Херсонської області замовив фізичній особі-підприємцю Сурелі послуги зі збору та оприлюднення матеріалів стосовно діяльності Олешківської міської ради та її виконавчих органів за 120 тис грн. В подальшому згідно з додатковою угодою вартість збільшилась до 139 тис грн.

Того ж місяця виконком замовив цьому ж підприємцю інформаційні послуги з висвітлення діяльності Олешківської міськради та виконкому за 115 тис грн. Пізніше сума зменшилася до 96 тис грн.

В обох укладених договорах предметом закупівлі згідно класифікатора визначено «додаткові інформаційні послуги», що свідчить про підроблення предмета закупівлі для уникнення тендерних процедур. Крім того, слідчі встановили, що Сурело не надає інформаційних послуг, які замовив виконком, а цією діяльністю займаються працівники виконавчого комітету Олешківської міськради.

Слідчі звернулися до Цюрупинського районного суду з клопотанням надати доступ до документів відносно інформаційних послу, і отримали його.

Видання також звернуло увагу, що раніше такі інформаційні послуги Цюрупинській (тепер Олешківській) міськраді надавала приватний підприємець Тетяна Дергачова.