Westinghouse продолжит поставлять топливо на украинские АЭС до 2025 года

Подписан новый договор, который предусматривает расширение сотрудничества.

Загрузка кассет Westinghouse на ЗАЭС Фото: energoatom.kiev.ua

Компания Westinghouse продолжит поставлять топливо на украинские атомные электростанции до 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом" в понедельник.

"Энергоатом" и Westinghouse Electric заключили соглашение о продлении срока действия договора, заканчивавшегося в 2020 году. Оно предусматривает поставку ядерного топлива для обеспечения семи из 15 украинских атомных энергоблоков в течение 2021-2025 годах, что означает расширение и продолжение действия текущего договора на шесть энергоблоков.

Производство и сборка топлива будут осуществляться на предприятии Westinghouse по производству топлива в Вестеросе (Швеция), где существуют выделенные технологические линии исключительно для производства топлива для реакторов ВВЭР-1000. Поставка по договору начнется в начале 2021 года, сразу же после завершения действующего договора.

Топливо Westinghouse поставляется в Украину с 2005 года, когда первые шесть сборок были загружены в третий энергоблок Южно-Украинской АЭС. Энергоблок должен полностью перейти на топливо американской корпорации в 2018 году. В середине июня 2016 года на пятом энергоблоке Запорожской АЭС также началась загрузка ядерного топлива производства компании Westinghouse (ТВС-WR).

Директор Государственного научно-техничного центра по ядерной и радиационной безопасности Игорь Шевченко говорил, что под загрузку топлива Westinghouse планируется отдать шесть энергоблоков — два блока на ЮУАЭС и четыре на ЗАЭС.