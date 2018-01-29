Westinghouse продолжит поставлять топливо на украинские АЭС до 2025 года

Подписан новый договор, который предусматривает расширение сотрудничества.

Westinghouse продолжит поставлять топливо на украинские АЭС до 2025 года
Загрузка кассет Westinghouse на ЗАЭС
Фото: energoatom.kiev.ua

Компания Westinghouse продолжит поставлять топливо на украинские атомные электростанции до 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом" в понедельник.

"Энергоатом" и Westinghouse Electric заключили соглашение о продлении срока действия договора, заканчивавшегося в 2020 году. Оно предусматривает поставку ядерного топлива для обеспечения семи из 15 украинских атомных энергоблоков в течение 2021-2025 годах, что означает расширение и продолжение действия текущего договора на шесть энергоблоков.

Производство и сборка топлива будут осуществляться на предприятии Westinghouse по производству топлива в Вестеросе (Швеция), где существуют выделенные технологические линии исключительно для производства топлива для реакторов ВВЭР-1000. Поставка по договору начнется в начале 2021 года, сразу же после завершения действующего договора.

Топливо Westinghouse поставляется в Украину с 2005 года, когда первые шесть сборок были загружены в третий энергоблок Южно-Украинской АЭС. Энергоблок должен полностью перейти на топливо американской корпорации в 2018 году. В середине июня 2016 года на пятом энергоблоке Запорожской АЭС также началась загрузка ядерного топлива производства компании Westinghouse (ТВС-WR).

Директор Государственного научно-техничного центра по ядерной и радиационной безопасности Игорь Шевченко говорил, что под загрузку топлива Westinghouse планируется отдать шесть энергоблоков — два блока на ЮУАЭС и четыре на ЗАЭС.


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