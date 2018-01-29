Податкова закрила справу щодо фіктивних донорів Опоблоку

Постанова про закриття справи щодо фіктивності компанії, яка пожертвувала мільйон «Опозиційному блоку», надійшла з відділу фінансових розслідувань податкової, який юридично знаходиться поза законом, повідомляє «Bihus.info».

Передумовою для закриття справи стали свідчення власника фірми ТОВ «Гіперіон Мега» Володимира Ткаченко, який раніше в коментарі журналістам програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» заперечував свою причетність до фірми.

Однак, після відкриття провадження, чоловік повідомив слідчим, що сприйняв журналістку та оператора «Наших грошей» за шахраїв, і саме тому заперечував і наявність в нього компанії, і мільйонні пожертви на Опоблок:

«…йому було відомо від сусідів, що в районі діє група шахраїв, які шляхом обману під різними приводами намагаються витягти людину з квартири, зав’язати розмову та проникнути до квартири з метою грабежу» – йдеться в постанові.

Водночас, на відео з сюжету видно, що чоловік відкрив двері журналістам, яких ніби то сприйняв за шахраїв.

Нагадаємо, в квітні 2017 року журналісти «Наших грошей» з’ясували , що Опоблок фінансують фірми, зареєстровані у «віртуальному офісі» в перукарні, а також – на рибному держпідприємстві .

Серед них – компанія ТОВ «Гіперіон мега», що перерахувала на рахунок «Опоблоку» більше мільйона гривень, директором і засновником якої є Ткаченко Володимир Іванович.

Журналісти програми відвідали директора, і з’ясували, що йому Ткаченко не відомо ані про внески, ані про саму компанію.