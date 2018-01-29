Податкова закрила справу щодо фіктивних донорів Опоблоку
Постанова про закриття справи щодо фіктивності компанії, яка пожертвувала мільйон «Опозиційному блоку», надійшла з відділу фінансових розслідувань податкової, який юридично знаходиться поза законом, повідомляє
Передумовою для закриття справи стали свідчення власника фірми ТОВ «Гіперіон Мега» Володимира Ткаченко, який раніше в коментарі журналістам програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» заперечував свою причетність до фірми.
Однак, після відкриття провадження, чоловік повідомив слідчим, що сприйняв журналістку та оператора «Наших грошей» за шахраїв, і саме тому заперечував і наявність в нього компанії, і мільйонні пожертви на Опоблок:
«…йому було відомо від сусідів, що в районі діє група шахраїв, які шляхом обману під різними приводами намагаються витягти людину з квартири, зав’язати розмову та проникнути до квартири з метою грабежу» – йдеться в постанові.
Водночас, на відео з сюжету видно, що чоловік відкрив двері журналістам, яких ніби то сприйняв за шахраїв.
Нагадаємо, в квітні 2017 року
Серед них – компанія ТОВ «Гіперіон мега», що перерахувала на рахунок «Опоблоку» більше мільйона гривень, директором і засновником якої є Ткаченко Володимир Іванович.
Журналісти програми відвідали директора, і з’ясували, що йому Ткаченко не відомо ані про внески, ані про саму компанію.
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28.01.2018 18:46