Умер создатель IKEA Ингвар Кампрад

Ему был 91 год.

Умер создатель IKEA Ингвар Кампрад
Фото: ikea.com

В субботу, 27 января, в возрасте 91 года скончался создатель IKEA Ингвар Кампрад.

Об этом говорится на сайте компании.

Кампрад родился в 1926 году в Смоланде на юге Швеции. В возрасте 17 лет основал IKEA, ставшую делом всей его жизни.

"Мы очень сожалеем о смерти Ингвара. Мы всегда будем помнить его преданность и самоотверженность в служении людям", - сказал глава Inter IKEA Group Торбьерн Лёф.

С 1988 года Кампрад отошел от дел, но оставался в компании старшим советником.

Напомним, что шведская сеть магазинов мебели и товаров для дома IKЕA планирует выйти на украинский рынок в течение года-двух. Первый магазин, скорее всего, будет открыт в Киеве.


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