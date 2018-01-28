Умер создатель IKEA Ингвар Кампрад

Ему был 91 год.

Фото: ikea.com

В субботу, 27 января, в возрасте 91 года скончался создатель IKEA Ингвар Кампрад.

Об этом говорится на сайте компании.

Кампрад родился в 1926 году в Смоланде на юге Швеции. В возрасте 17 лет основал IKEA, ставшую делом всей его жизни.

"Мы очень сожалеем о смерти Ингвара. Мы всегда будем помнить его преданность и самоотверженность в служении людям", - сказал глава Inter IKEA Group Торбьерн Лёф.

С 1988 года Кампрад отошел от дел, но оставался в компании старшим советником.