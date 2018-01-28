Умер создатель IKEA Ингвар Кампрад
Ему был 91 год.
В субботу, 27 января, в возрасте 91 года скончался создатель IKEA Ингвар Кампрад.
Об этом говорится на сайте компании.
Кампрад родился в 1926 году в Смоланде на юге Швеции. В возрасте 17 лет основал IKEA, ставшую делом всей его жизни.
"Мы очень сожалеем о смерти Ингвара. Мы всегда будем помнить его преданность и самоотверженность в служении людям", - сказал глава Inter IKEA Group Торбьерн Лёф.
С 1988 года Кампрад отошел от дел, но оставался в компании старшим советником.
Напомним, что шведская сеть магазинов мебели и товаров для дома IKЕA планирует выйти на украинский рынок в течение года-двух. Первый магазин, скорее всего, будет открыт в Киеве.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
28.01.2018 13:28
28.01.2018 13:47