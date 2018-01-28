«Енергоатом» замовив виробнику річне обслуговування охолоджувальних установок ЗАЕС за 55 мільйонів
ДП «НАЕК «Енергоатом» 22 грудня за результатами тендеру замовило ПП «Енхол» комплекс послуг в області холодильної техніки, систем кондиціювання повітря й систем холодопостачання об’єктів Запорізької АЕС на 55,30 млн грн. Про це повідомляється у системі
На 2018 рік замовили обслуговування і ремонт систем кондиціювання повітря блоків №1-6, лабораторно-побутового корпусу №1, спеціальних корпусів №1-2, адміністративного корпусу, навчально-тренувального центру, азотно-кисневої станції та відкритого розподільного устаткування 750 кВ, систем холодопостачання осушувачів водню блоків №1-6, електролізерної та міського вузла зв’язку, а також автоматів газованої води.
Аналогічні послуги «Енхолу» на 2017 рік для дещо меншої кількості обладнання обійшлися у
Ціна угоди на піввідсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 55,56 млн грн.
Єдиним конкурентом було енергодарське ТОВ «Ен-Комп» Валентина Бурчака, причому ніхто не знижував ціну під час аукціону.
Компанія
Директором «Енхолу» є Андрій Федорченко, а підписантом – Валентин Білий.
Загалом із 2007 року переможець отримав підрядів виключно в системі «Енергоатому» на 411,59 млн грн.
Нагадаємо, у 2016 році Генпрокуратура порушила кримінальне провадження за фактом розтрати коштів ЗАЕС на суму понад 8 млн грн. при закупівлі кондиціонерів у 2013 році. На тих торгах ТОВ «Алькор Комплекс» перемогло із ціною 51,75 млн грн., однак у 2015 р. її знизили до 39,75 млн грн. При цьому воно купило їх у вищезгаданого виробника «Енхол» за 31 млн грн. Слідство наголошувало, що АЕС у той же час перебувала у господарських відносинах з «Енхолом» і могла купити кондиціонери напряму.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
28.01.2018 13:47