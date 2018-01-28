Прикордонники відписали улюбленцям 61 мільйон на біометричне обладнання і софт
Військова частина 2428 Державної прикордонної служби України 5 грудня уклала угоду з АТ «Банкомзв’язок» про модернізацію обладнання на 60,91 млн грн. Про це повідомляється у системі
У грудні 2017 року мали модернізувати серверним обладнанням і софтом центральну підсистему «Гарт-1/ЦП» інформаційно-телекомунікаційної системи прикордонного контролю «Гарт-1». Гарантійний строк становить два роки.
Оптичні комутатори Cisco MDS 9148S 16G FC switch, w/ 12 active ports замовили по 125 тис грн./шт. У відкритих джерелах є дані про їх продаж за кордоном по
Додаткову закупівлю провели за переговорною процедурою для уніфікації, бо фірма
Колосов є автором низки
Нагадаємо, у листопаді 2017 року військова частина 2428 замовила «Банкомзв’язку» біометричного обладнання і софту на 238,73 млн грн.
|Найменування товару
|Кількість, к-т
|Ціна, грн./к-т із ПДВ
|Основний сервер (для обробки та порівняння біометричних даних) Dell PowerEdge R630 зі спеціальним програмним забезпеченням «Gemalto Cogent»
|6
|5 040 069,60
|Резервний сервер (для обробки та порівняння біометричних даних) Dell PowerEdge R630 зі спеціальним програмним забезпеченням «Gemalto Cogent»
|3
|4 866 739,14
|Резервний сервер додатків (сервіс доступу) Dell PowerEdge R630 зі спеціальним програмним модулем «bkc_bioID»
|2
|2 406 371,28
|Сервер додатків (сервіс доступу) Dell PowerEdge R630 із річною ліцензією ESET File Security
|2
|2 243 545,26
|Система зберігання біометричних даних
|1
|1 894 445,64
|Основний сервер баз даних Dell PowerEdge R630 із програмним забезпеченням Oracle Database Standard Edition 2 CPU Lie with 1 Y Software Update & Support та річною ліцензією ESET File Security
|2
|1 492 520,88
|Резервний сервер баз даних Dell PowerEdge R630 із річною ліцензією ESET File Security
|1
|363 849,84
|Сервер додатків (для обробки біометричних даних) Dell PowerEdge R630 із річною ліцензією ESET File Security
|2
|305 450,40
|Комутатор Cisco Catalyst 3850 24 Port Data LAN Base SNTC-8X5XNBD
|2
|134 925,00
|Оптичний комутатор Cisco MDS 9148S 16G FC switch, w/ 12 active ports
|2
|124 934,10
|KVM-свич Dell DAV2216-G01 16-port analog, upgradeable to digital KVM switch: 2 local users, 1 power supply/16xDell DUSBIAC-10 for 10FT USB/VGA CAT5 Integrated Access Cable for the Dell DAV2108 DAV2216
|1
|66 960,00
|АРМ «Адміністратор»
Ноутбук 17.3″ IPS (1920×1080) Full HD, матовий / Intel Core F7-7700HQ (2.8 – 3.8 ГГц) / RAM 32 ГБ / HDD 1 ТБ + SSD 256 ГБ / nVidia GeForce GTX 1060, 6 ГБ / LAN / Wi-Fi / Bluetooth / веб-камера / Windows 10 /чорний
|4
|54 280,50
|Телекомунікаційна шафа Dell NetShelter SX 42U 600mm x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black
|1
|40 183,08
|KMM – консоль Dell LED KMM, 18.5”, 1U, International English Keyboard – DKMMLED185 – 001/DELL DRMK-77 for Dell only oneU KVM mounting braket for Dell 185FPM and DKMMLED185 LED KMM Console
|1
|33 480,00
|Подовжувач APC Basic Rack-Mount PDU – power distribution strip
|6
|6 696,00
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