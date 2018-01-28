Прикордонники відписали улюбленцям 61 мільйон на біометричне обладнання і софт

Військова частина 2428 Державної прикордонної служби України 5 грудня уклала угоду з АТ «Банкомзв’язок» про модернізацію обладнання на 60,91 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

У грудні 2017 року мали модернізувати серверним обладнанням і софтом центральну підсистему «Гарт-1/ЦП» інформаційно-телекомунікаційної системи прикордонного контролю «Гарт-1». Гарантійний строк становить два роки.

Оптичні комутатори Cisco MDS 9148S 16G FC switch, w/ 12 active ports замовили по 125 тис грн./шт. У відкритих джерелах є дані про їх продаж за кордоном по $8 093, або близько 233 тис грн.

Додаткову закупівлю провели за переговорною процедурою для уніфікації, бо фірма «Банкомзв’язок» є розробником та виробником системи «Гарт-1». Її власником є багамський офшор «Дітел, інк.» («Ditel, inc.»), а директором – Сергій Колосов, наглядову раду очолює В’ячеслав Старіков.

Колосов є автором низки патентів «Банкомзв’язку» з Олександром Грянкою, попереднім керівником фірми Едуардом Щучиком і колишнім заступником начальника управління Департаменту охорони державного кордону ДПСУ та екс-директором Департаменту інформаційних технологій ДМСУ Юрієм Стрижаком.

Нагадаємо, у листопаді 2017 року військова частина 2428 замовила «Банкомзв’язку» біометричного обладнання і софту на 238,73 млн грн.

Найменування товару Кількість, к-т Ціна, грн./к-т із ПДВ
Основний сервер (для обробки та порівняння біометричних даних) Dell PowerEdge R630 зі спеціальним програмним забезпеченням «Gemalto Cogent» 6 5 040 069,60
Резервний сервер (для обробки та порівняння біометричних даних) Dell PowerEdge R630 зі спеціальним програмним забезпеченням «Gemalto Cogent» 3 4 866 739,14
Резервний сервер додатків (сервіс доступу) Dell PowerEdge R630 зі спеціальним програмним модулем «bkc_bioID» 2 2 406 371,28
Сервер додатків (сервіс доступу) Dell PowerEdge R630 із річною ліцензією ESET File Security 2 2 243 545,26
Система зберігання біометричних даних 1 1 894 445,64
Основний сервер баз даних Dell PowerEdge R630 із програмним забезпеченням Oracle Database Standard Edition 2 CPU Lie with 1 Y Software Update & Support та річною ліцензією ESET File Security 2 1 492 520,88
Резервний сервер баз даних Dell PowerEdge R630 із річною ліцензією ESET File Security 1 363 849,84
Сервер додатків (для обробки біометричних даних) Dell PowerEdge R630 із річною ліцензією ESET File Security 2 305 450,40
Комутатор Cisco Catalyst 3850 24 Port Data LAN Base SNTC-8X5XNBD 2 134 925,00
Оптичний комутатор Cisco MDS 9148S 16G FC switch, w/ 12 active ports 2 124 934,10
KVM-свич Dell DAV2216-G01 16-port analog, upgradeable to digital KVM switch: 2 local users, 1 power supply/16xDell DUSBIAC-10 for 10FT USB/VGA CAT5 Integrated Access Cable for the Dell DAV2108 DAV2216 1 66 960,00
АРМ «Адміністратор»

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Телекомунікаційна шафа Dell NetShelter SX 42U 600mm x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black 1 40 183,08
KMM – консоль Dell LED KMM, 18.5”, 1U, International English Keyboard – DKMMLED185 – 001/DELL DRMK-77 for Dell only oneU KVM mounting braket for Dell 185FPM and DKMMLED185 LED KMM Console 1 33 480,00
Подовжувач APC Basic Rack-Mount PDU – power distribution strip 6 6 696,00



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