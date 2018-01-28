Прикордонники відписали улюбленцям 61 мільйон на біометричне обладнання і софт

Військова частина 2428 Державної прикордонної служби України 5 грудня уклала угоду з АТ «Банкомзв’язок» про модернізацію обладнання на 60,91 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро» .

У грудні 2017 року мали модернізувати серверним обладнанням і софтом центральну підсистему «Гарт-1/ЦП» інформаційно-телекомунікаційної системи прикордонного контролю «Гарт-1». Гарантійний строк становить два роки.

Оптичні комутатори Cisco MDS 9148S 16G FC switch, w/ 12 active ports замовили по 125 тис грн./шт. У відкритих джерелах є дані про їх продаж за кордоном по $8 093 , або близько 233 тис грн.

Додаткову закупівлю провели за переговорною процедурою для уніфікації, бо фірма «Банкомзв’язок» є розробником та виробником системи «Гарт-1». Її власником є багамський офшор «Дітел, інк.» («Ditel, inc.»), а директором – Сергій Колосов , наглядову раду очолює В’ячеслав Старіков.

Колосов є автором низки патентів «Банкомзв’язку» з Олександром Грянкою, попереднім керівником фірми Едуардом Щучиком і колишнім заступником начальника управління Департаменту охорони державного кордону ДПСУ та екс-директором Департаменту інформаційних технологій ДМСУ Юрієм Стрижаком.

Нагадаємо, у листопаді 2017 року військова частина 2428 замовила «Банкомзв’язку» біометричного обладнання і софту на 238,73 млн грн.