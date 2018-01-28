Оточення Дробота продало урановому комбінату палива на 70 мільйонів
ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» 19 січня за результатами тендеру замовило ТОВ «Торговий дім «Еко-Сервіс» палива на 69,92 млн грн. Про це повідомляється у системі
На 2018 рік замовили наливом 374 т бензину А-92 підвищеної якості Євро марки C чи D виду ІІ по 33 101 грн./т і 1 960 т дизельного палива підвищеної якості Євро марки B чи C виду ІІ по 29 358 грн./т.
Дизель коштує на відсоток дорожче від середньої гуртової ціни на ринку, яка, за даними
Переможець подав паспорти якості на бензин виробництва ПАТ «Укргазвидобування», ТОВ «Трейд Коммодіті», ВАТ «Мозирський нафтопереробний завод» (Білорусь) і ПАТ «Укртатнафта» та на дизель виробництва тієї ж «Укртатнафти», АТ «Новокуйбишевський НПЗ» (Росія) і ВАТ АНК «Башнєфть» (Росія).
Товар оплачуватимуть протягом 80 днів після поставки.
Ціна угоди на 6% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 74,55 млн грн.
Конкурентами були ТОВ «Техойл НК», ПП «Окко Контракт» і ПП «Антал».
Жовтоводський «Еко-Сервіс» належить Ігорю Ведуті – співзасновнику благодійного фонду ім. Віктора Замули «Наше місто» разом із Русланом Журилом, нині відстороненим очільником ОГХК, а до того – замдиректора ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» Сергія Дробота. Дробот зараз очолює державний концерн «Ядерне паливо», куди входить і СхідГЗК.
Свого часу серед засновників фірми було вищезгадана «Енерджі трейд груп», через ланцюжок пов’язана із самим Журилом.
Із 2008 року «Еко-Сервіс» виграв тендерів на 1,74 млрд грн., майже всі – у СхідГЗК.
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