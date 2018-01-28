Оточення Дробота продало урановому комбінату палива на 70 мільйонів

ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» 19 січня за результатами тендеру замовило ТОВ «Торговий дім «Еко-Сервіс» палива на 69,92 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро» .

На 2018 рік замовили наливом 374 т бензину А-92 підвищеної якості Євро марки C чи D виду ІІ по 33 101 грн./т і 1 960 т дизельного палива підвищеної якості Євро марки B чи C виду ІІ по 29 358 грн./т.

Дизель коштує на відсоток дорожче від середньої гуртової ціни на ринку, яка, за даними «EnKorr» , зараз становить 29 060 грн./т.

Переможець подав паспорти якості на бензин виробництва ПАТ «Укргазвидобування», ТОВ «Трейд Коммодіті», ВАТ «Мозирський нафтопереробний завод» (Білорусь) і ПАТ «Укртатнафта» та на дизель виробництва тієї ж «Укртатнафти», АТ «Новокуйбишевський НПЗ» (Росія) і ВАТ АНК «Башнєфть» (Росія).

Товар оплачуватимуть протягом 80 днів після поставки.

Ціна угоди на 6% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 74,55 млн грн.

Конкурентами були ТОВ «Техойл НК», ПП «Окко Контракт» і ПП «Антал».

Жовтоводський «Еко-Сервіс» належить Ігорю Ведуті – співзасновнику благодійного фонду ім. Віктора Замули «Наше місто» разом із Русланом Журилом, нині відстороненим очільником ОГХК, а до того – замдиректора ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» Сергія Дробота. Дробот зараз очолює державний концерн «Ядерне паливо», куди входить і СхідГЗК.

Свого часу серед засновників фірми було вищезгадана «Енерджі трейд груп», через ланцюжок пов’язана із самим Журилом.

Із 2008 року «Еко-Сервіс» виграв тендерів на 1,74 млрд грн., майже всі – у СхідГЗК.