$400 млн в криптовалюте пропали со счетов японской биржи. И никто не знает, что произошло

$400 млн в криптовалюте исчезли со счетов популярной японской биржи CoinCheck. Об этом сообщает Bloomberg. , пишут AIN.UA

Представители CoinCheck сообщили, что 500 млн токенов NEM (эквивалентно $400 млн) были «незаконно» выведены с биржи. Сооснователь компании Юсуке Отцука заявил, что не знает, как была совершена операция. CoinCheck заморозила торговлю всеми альткоинами, а также запретила вывод средств с биржи. В компании не признали кражу недоработкой в сфере безопасности.

Как отмечает Bloomberg, это исчезновение, вероятно, входит в список крупнейших краж или потерь активов инвесторов в истории криптовалют.

Напомним, ранее AIN.UA сообщал, что рэппер 50 Cent стал биткоин-миллионером, благодаря продажам своего альбома в 2014 году