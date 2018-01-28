$400 млн в криптовалюте пропали со счетов японской биржи. И никто не знает, что произошло

$400 млн в криптовалюте исчезли со счетов популярной японской биржи CoinCheck. Об этом сообщает Bloomberg. , пишут AIN.UA

Представители CoinCheck сообщили, что 500 млн токенов NEM (эквивалентно $400 млн) были «незаконно» выведены с биржи. Сооснователь компании Юсуке Отцука заявил, что не знает, как была совершена операция. CoinCheck заморозила торговлю всеми альткоинами, а также запретила вывод средств с биржи. В компании не признали кражу недоработкой в сфере безопасности.

Как отмечает Bloomberg, это исчезновение, вероятно, входит в список крупнейших краж или потерь активов инвесторов в истории криптовалют.

Напомним, ранее AIN.UA сообщал, что рэппер 50 Cent стал биткоин-миллионером, благодаря продажам своего альбома в 2014 году

 


Дмитрий Демченко, AIN


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Центрэнерго" заблокировало поставки угля Львовско-Волынского бассейна"Центрэнерго" заблокировало поставки угля Львовско-Волынского бассейна
Рейдеры нашли долгоиграющую схему по отъему домов и земли у украинцевРейдеры нашли долгоиграющую схему по отъему домов и земли у украинцев
Гривна стала самой недооцененной к доллару валютой по "индексу Биг Мака"Гривна стала самой недооцененной к доллару валютой по "индексу Биг Мака"
7 украинских продуктов попали в номинацию ежегодной премии Product Hunt
Николаевские "закладчики" открыли криптоферму на деньги от наркотиковНиколаевские "закладчики" открыли криптоферму на деньги от наркотиков
Блок рекламы


Похожие новости
НБУ прокомментировал всемирный арест счетов КоломойскогоНБУ прокомментировал всемирный арест счетов Коломойского
В Украине никто не получает минимальную зарплату 3200 гривен - экономистВ Украине никто не получает минимальную зарплату 3200 гривен - экономист
Стоимость Ethereum превысила $400
Минюст планирует внедрить электронный арест банковских счетов
Доля безналичных расчетов картами в Украине выросла до 39%, среди них лидируют онлайн-платежиДоля безналичных расчетов картами в Украине выросла до 39%, среди них лидируют онлайн-платежи
Швейцарские банки отказывают украинцам в открытии счетов: новые санкции от FATFШвейцарские банки отказывают украинцам в открытии счетов: новые санкции от FATF
Отмена печатей, онлайн-договор с банком: НБУ упростил открытие и ведение счетов в банкахОтмена печатей, онлайн-договор с банком: НБУ упростил открытие и ведение счетов в банках
Со счетов Януковича и его окружения конфисковали 1,7 миллиарда долларовСо счетов Януковича и его окружения конфисковали 1,7 миллиарда долларов
ГПУ добилась ареста счетов в рамках дела о хищении средств госпредприятия "Укрспирт" при закупках газаГПУ добилась ареста счетов в рамках дела о хищении средств госпредприятия "Укрспирт" при закупках газа
Со счетов "Киевского метрополитена" взыскали 155 млн гривен в пользу "Укррослизинг"Со счетов "Киевского метрополитена" взыскали 155 млн гривен в пользу "Укррослизинг"
Последние новости
Подгружаем последние новости