Освітяни на Донеччині замовили депутату продуктів на мільйон за таємними цінами

Управління освіти, молоді та спорту Великоновосілківської РДА в Донецькій області 22 січня у рамках процедури звітування уклало низку договорів з ФОП Никитенком Дмитром Петровичем на постачання продуктів харчування загальною вартістю 1,13 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Порівняти ціни продуктів із ринковими переважно неможливо, оскільки замовник не завантажив специфікації до договорів. Опубліковані угоди на постачання:

Продукти поставить підприємець Дмитро Никитенко, депутат Андріївської сільської ради Великоновосілківського району на Донеччині (від партії БПП, у минулому скликанні представляв «Партію регіонів»). Це перші отримані замовлення Никитенка, які пройшли через систему «Прозорро».

Минулого тижня Дмитро Никитенко був притягнутий до адміністративної відповідальності за продаж тютюнових та алкогольних виробів без ліцензії (1700 грн штрафу).

16 листопада 2017 року, йдеться у постанові суду, був встановлений факт продажу тютюну та алкоголю у приміщенні магазину за адресою с. Шевченка, вул. Макарова, 52, де свою господарську діяльність провадить ФОП Дмитро Никитенко. Зауважимо, що у е-декларації за 2016 рік депутат не зазначав, що володіє нерухомістю у селі Шевченко (або орендує).

За даними реєстру нерухомості, магазинне приміщення площею 255 кв м за вказаною адресою знаходиться у приватній власності доньки депутата Світлани Іщенко. Земля під будівлею, 0,03 га, перебуває на балансі Андріївської сільради і здана в оренду Іщенко на термін до кінця листопада 2026 року. Торік у квітні Іщенко зареєструвалась як ФОП із єдиним кведом «виробництво олії та тваринних жирів».


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