Стив Возняк признался, что продал все свои биткоины

Соучредитель компании Apple Стив Возняк продал все свои запасы криптовалюты, как только цена поднялась до рекордных $20 тысяч.

Об этом сообщает Bitsonline.

Стив Возняк на Северном бизнес форуме признался, что избавился от всех своих биткоинов.

«Я просто игрался ими, пробовал что-то за них купить или продать. Меня не волновало, если я потеряю много денег. Но сейчас я поднялся в цене», — добавил Возняк.

Ранее он рассказывал, что приобрел криптовалюту из любопытства, когда она еще держалась на уровне $700. Возняк наслаждался общественным помешательством на биткоине и отслеживал его рост и падение.