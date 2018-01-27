Гейтс: Искуственный интеллект возродит экономику США, отняв работу у американцев

Билл Гейтс

По мнению основателя Microsoft, мы никак не сможем повлиять на то, что ИИ будет все больше интегрироваться во все сферы жизни.

Однако, это не обязательно повлечет за собой массовую безработицу. Возможно, люди просто будут больше отдыхать и помогать тем, кто в этом нуждается, пишет FOX Business.

15 лет назад Билл Гейтс сделал прогноз, который всем показался нереальным. Он заявил, что весь мир будет полностью зависеть от интернета. Это предсказание сбылось, поэтому к его новому прогнозу тоже стоит прислушаться. По словам Гейтса, если искусственный интеллект отнимет рабочие места у большинства американцев, это поспособствует экономическому возрождению страны.

С использованием ИИ производство станет в два раза эффективнее, а значит, потребуется меньше рабочей силы. Но это не значит что нужно будет массово увольнять сотрудников. Возможно, имеет смысл сделать три выходных в неделю или увеличить ежегодный отпуск. Кроме того, можно будет сделать престижной профессию социального работника, чтобы у всех детей с особенностями развития был личный тьютор, который поможет им социализироваться. Не меньше вакансий образуется и в сфере ухода за престарелыми людьми. Билл Гейтс считает, что такое вовлечение в чужие проблемы поможет сократить классовое неравенство.

«Мы должны убедиться, что все люди, лишившиеся работы из-за внедрения ИИ, получат возможность пройти переподготовку и получить новую профессию, — уверен основатель Microsoft. — В ближайшие 20 лет перемены в мире будут происходить так быстро, как никогда прежде».

ПО сможет обеспечить должный уровень безопасности в тюрьмах, залах судебных заседаний и операционных. ИИ сможет четко описать, что происходит и предоставит службе безопасности полную картину. Причем алгоритмы будут делать это лучше и эффективнее, чем охранники.

«Мы сможем более эффективно использовать ресурсы, мы будем намного лучше осведомлены о том, что происходит, — объясняет Гейтс. — Теперь компьютерные технологии способны видеть и слышать не хуже, чем люди».


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