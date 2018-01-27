Рейдеры нашли долгоиграющую схему по отъему домов и земли у украинцев

Юристы и риелторы бьют тревогу — в Украине набирает обороты новая схема, с помощью которой у законных владельцев отбирают ранее купленные земельные участки и дома.

Не застрахованы от рейдеров даже юридически чистые сделки, пишет UBR.

Схема отличается от классических мошеннических операций, когда рейдеры нацелены на быструю выгоду. На этот раз для реализации своих планов они готовы ждать не один год. Этот промысел берет свое начало в 2006-2008 гг. Тогда рынок недвижимости процветал, а землю по дешевке скупали гектарами по всей стране. При этом оформляли наделы на разных людей, как правило, находящихся в браке.

После развода земля доставалась одному из супругов, который в течение 2009-2013 гг. вполне законно ее перепродавал ничего не подозревающим покупателям. Участки распродавались наделами по 6-30 соток, на которых покупатели потом строили себе дома.

Мошенники активизировались только сейчас. В 2017-2018 гг. на законных покупателей массово посыпались иски от разведенных супругов (тех, что остались якобы ни с чем), с требованием вернуть участки. Причем, вместе с домами. Помогают аферистам хорошо подкованные адвокаты. И самое страшное, что суды становятся на сторону мошенников.

По словам аналитика компании SV Development Сергея Костецкого, уже есть первые прецеденты. В 2016-2017 гг. в Макаровском районном Суде Киевской области в селе Березовка жители пытались отстоять десятки своих домов. И география таких случаев продолжает расширяться. Сейчас под ударом рейдеров оказался еще и Бородянский район — рассмотрение аналогичного дела состоится 30 января этого года.

Проблема усугубляется тем, что покупателям в лучшем случае компенсируют только стоимость земли — за построенные дома или сделанный в них ремонт (если покупалась «коробка» без отделки) вернуть деньги невозможно. К тому же, стоимость имущества указана в договоре в гривнах, которая сейчас сильно обесценилась, а возместить можно только средства, указанные в договоре купли-продажи.

По мнению юристов и риелторов, провернуть такую мошенническую авантюру очень сложно без привлечения органов судебной власти. И нацелены злоумышленники в основном на недешевую недвижимость.

«Эти схемы больше касаются дорогой коммерческой недвижимости или целых бизнесов, где используется недвижимость. Очень часто страдают от рук рейдеров юрлица, поскольку защита корпоративных прав еще более проблематична в наших условиях. Можно отметить, что эпидемии захватов не наблюдается, особенно частной собственности (жилой) физлиц. Ну а Макаровский район исторически славится своими «новациями» в сфере земельных вопросов», — рассказал UBR.ua президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита.

Обычно прокрутить такую схему проще в небольших населенных пунктах, где легче «договориться» с судьями, считают юристы. В пользу того, что мошенники действуют в связке с продажными служителями Фемиды говорит и тот факт, что отсудить имущество через 4-5 лет законно нельзя. Дело в том, что мошенники напирают на право совместной собственности супругов, нажитой в браке. А на такие дела распространяется правило исковой давности.

«Очень странно, что все имущество отошло только одному из супругов. По закону это возможно только тогда, когда имущество приобреталось за личные средства одного из них. К тому же по разделу имущества пропущен срок исковой давности — 3 года с момента прекращения супружеских отношений», — сказал адвокат Дмитрий Гутгарц.

Чтобы обезопасить себя от подобных мошеннических схем, при покупке недвижимости нужно обязательно воссоздать всю историю отчуждений или разделов объекта, проверить наличие обременений, требовать от продавца документы по его семейному положению, а также нотариальное подтверждение факта нахождения (его отсутствия) в браке, требовать нотариально удостоверенного согласия другого супруга на заключение сделок.

При этом не стоит пренебрегать квалифицированной правовой помощью адвокатов, которые могут проверить всю информацию об объекте недвижимого имущества путем анализа реестров недвижимости. Не лишним будет обратиться с адвокатскими запросами в соответствующие организации, а также мониторить реестр судебных решений на предмет споров об интересующем вас объекте.

«При возникновении подобной ситуации законным владельцам стоит сразу инициировать наложение арестов в пределах указанных судебных споров как на земельный участок, так и на застройку. Такие действия хоть и будут временными, но смогут обезопасить вас от отчуждения имущества в пользу третьих лиц», — заметил юрист АФ Pragnum Игорь Бенько.