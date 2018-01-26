Нацбанк упростил для бизнеса условия продажи иностранной валюты

Национальный банк Украины усовершенствовал условия продажи иностранной валюты клиентами банков на межбанковском валютном рынке.

Об этом сообщается в пресс-релизе НБУ, передает Час Пик.

Во-первых, четко определено право клиента подавать заявление о продаже иностранной валюты в любой уполномоченный банк по собственному выбору (независимо от наличия текущего счета в иностранной валюте, открытого в этом банке).

Во-вторых, Национальный банк уточнил сроки продажи банком иностранной валюты клиентов. По-прежнему уполномоченный банк обязан по поручению клиента осуществлять продажу его собственных средств в иностранной валюте не позднее чем за пять рабочих дней, начиная со дня списания этих средств с текущего счета клиента, открытого в этом банке. Национальный банк уточнил, что в случае, если средства для продажи перечисляются клиентом из другого уполномоченного банка, продажа этой валюты осуществляется в пятидневный срок со дня зачисления таких средств на корреспондентский счет уполномоченного банка.

Эти очередные шаги по валютной либерализации разработаны с учетом предложений, поступивших от бизнеса и участников рынка. Как следствие, бизнес получит более широкие возможности для выбора оптимального курса продажи валюты. Также указанные изменения создадут надлежащие условия для развития экономической конкуренции на межбанковском валютном рынке Украины. В то же время эти шаги не будут иметь существенного влияния на состояние валютного рынка.

Соответствующие изменения утверждены Постановлением НБУ №7 от 25 января 2018 г. "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины". Постановление вступает в силу 27 января 2018 г.