Введение RAB-регулирования не коснется тарифов для населения, – директор облэнерго

Повышение может затронуть только промышленность на первом этапе.

Введение RAB-регулирования не коснется тарифов для населения, – директор облэнерго
Фото: hoe.com.ua

Введение RAB-регулирования напрямую не повлияет на тарифы на электроэнергию для населения, поскольку их устанавливает НКРЭКУ. Об этом в интервью "Газета.ua" сказал исполняющий обязанности генерального директора ПАО "Хмельницкоблэнерго" (70% акций принадлежит государству) Олег Козачук.

Повышение цены электроэнергии может затронуть только промышленность на первом этапе, однако после этого тарифы начнут снижаться вследствие повышения эффективности работы компаний и снижения потерь.

"По моим оценкам, рост будет одномоментным, именно в момент введения тарифа. И потом, после первого регуляторного периода, он будет уменьшаться именно за счет повышения эффективности работы компаний, которые смогут больше вкладывать в модернизацию и современные технологии", – отметил Олег Козачук.

По его расчетам, при снижении потерь электроэнергии в сетях на 1% можно рассчитывать на уменьшение тарифа на электроэнергию для промышленных потребителей на 3%.

"Мы считали для Хмельницкоблэнерго: сейчас у нас потери при передаче электроэнергии в сетях составляют 15%. Если мы за год снизим их по крайней мере на 1%, до 14% - это даст снижение тарифа для конечного потребителя на 3%", – сказал генеральный директор.

Как он считает, при действующей системе тарифообразования у компаний нет стимулов работать эффективно, поскольку сэкономленными средствами облэнерго не может распоряжаться.

"Например, сейчас, если у облэнерго на текущий год в тарифах заложены затраты на сумму 100 млн грн, то она и заинтересована использовать именно 100 млн грн, не меньше. Потому что если сэкономит – это фактически нет возможности распоряжаться сэкономленными средствами. При стимулирующем тарифообразовании, наоборот, вся экономия – это средства, которые, по сути, заработала компания и может их дополнительно использовать или на мероприятия инвестиционной программы, или на ремонты, или на повышение зарплат персонала. То есть, в этом случае есть понятный стимул работать эффективно и экономить", – отметил руководитель.

Также он обратил внимание, что RAB-регулирование поможет сократить количество отключений электроэнергии у потребителей. В Украине в течение года каждый потребитель в среднем 600 минут находится без электроснабжения.

"Приведу пример Кореи – это 10 минут. В Европе – около 100 минут. Это в 5-10 раз меньше, чем у нас. И именно стимулирующее регулирование подталкивает компании уменьшать этот показатель из года в год", – заявил Олег Козачук.

Напомним, НКРЭКУ подготовила нормативную базу для перевода энергокомпаний на RAB-регулирование в июле 2017 года. В январе 2018 г. постановление было опубликовано, что открывает возможность для перехода облэнерго на эту систему.

Стимулирующее тарифообразования или RAB-регулирование - система долгосрочного тарифообразования, основной целью которой является привлечение инвестиций в развитие и модернизацию электрических сетей. Эта система широко применяется в Европе.

При стимулирующем тарифообразовании тариф для облэнерго устанавливается на три года, а в дальнейшем на каждые пять лет и не увеличивается в течение указанных периодов.


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