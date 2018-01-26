В Украине с февраля подорожает сахар

sahar

С 1 февраля 2018 года в Украине начнут поднимать стоимость сахара. Также будут увеличены минимальные цены на свеклу.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Минимальные цены за тонну сахара поднимут до 11 тыс гривен и до 753 гривны за 1 тонну свеклы. Программа государственного регулирования цен на сахар была принята еще в 2017 году.

На текущий момент в Украине существуют определенные квоты на производство сахара для внутреннего рынка. Они установлены объемом 1,5 млн тонн.

Рост цен также можно объяснить увеличением экспорта продукта. Украинские производители за 2017 год экспортировали 598,7 тыс тонн сахара, что на 29% больше, чем в 2016-м.

За четыре месяца маркетингового года 2017/2018 на внешние рынки уже поставлено 174,0 тыс тонн сахара, что вдвое меньше, чем на аналогичный период прошлого года. Тогда экспортировали – 343,9 тыс. тонн.

С начала сезона сахароварения украинские заводы переработали 14,07 млн тонн сахарной свеклы, в результате чего произвели двух млн тонн сахара.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Центрэнерго" заблокировало поставки угля Львовско-Волынского бассейна"Центрэнерго" заблокировало поставки угля Львовско-Волынского бассейна
Гривна стала самой недооцененной к доллару валютой по "индексу Биг Мака"Гривна стала самой недооцененной к доллару валютой по "индексу Биг Мака"
Рынок недвижимости в Киеве показал худшие результаты за последние пять летРынок недвижимости в Киеве показал худшие результаты за последние пять лет
Киевсовет согласовал передачу части земли киностудии Довженко компании, связанной с "Роснефтью"Киевсовет согласовал передачу части земли киностудии Довженко компании, связанной с "Роснефтью"
Николаевские "закладчики" открыли криптоферму на деньги от наркотиковНиколаевские "закладчики" открыли криптоферму на деньги от наркотиков
Блок рекламы


Похожие новости
Цены на сигареты в Украине вырастут на 18% – НБУЦены на сигареты в Украине вырастут на 18% – НБУ
Стартап Ring с офисом в Украине оценили почти в $1 млрд
В Украине существенно сократился рынок мазута в 2017 годуВ Украине существенно сократился рынок мазута в 2017 году
Украинец попал в топ-30 лучших IT-предпринимателей Европы по версии ForbesУкраинец попал в топ-30 лучших IT-предпринимателей Европы по версии Forbes
Кто в Украине получает пенсию выше 10 тысяч гривенКто в Украине получает пенсию выше 10 тысяч гривен
В Украине подорожало право опубликоваться в научных журналах В Украине подорожало право опубликоваться в научных журналах
В Украине начали монетизировать субсидииВ Украине начали монетизировать субсидии
МВФ раскритиковал пенсионную реформу в УкраинеМВФ раскритиковал пенсионную реформу в Украине
Гройсман рассказал, какая будет средняя зарплата в Украине в этом годуГройсман рассказал, какая будет средняя зарплата в Украине в этом году
За год в Украине закрылось 827 банковских отделенийЗа год в Украине закрылось 827 банковских отделений
Последние новости
Подгружаем последние новости