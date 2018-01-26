В Украине с февраля подорожает сахар

С 1 февраля 2018 года в Украине начнут поднимать стоимость сахара. Также будут увеличены минимальные цены на свеклу.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Минимальные цены за тонну сахара поднимут до 11 тыс гривен и до 753 гривны за 1 тонну свеклы. Программа государственного регулирования цен на сахар была принята еще в 2017 году.

На текущий момент в Украине существуют определенные квоты на производство сахара для внутреннего рынка. Они установлены объемом 1,5 млн тонн.

Рост цен также можно объяснить увеличением экспорта продукта. Украинские производители за 2017 год экспортировали 598,7 тыс тонн сахара, что на 29% больше, чем в 2016-м.

За четыре месяца маркетингового года 2017/2018 на внешние рынки уже поставлено 174,0 тыс тонн сахара, что вдвое меньше, чем на аналогичный период прошлого года. Тогда экспортировали – 343,9 тыс. тонн.

С начала сезона сахароварения украинские заводы переработали 14,07 млн тонн сахарной свеклы, в результате чего произвели двух млн тонн сахара.